У гороскопі ви дізнаєтеся, що вас чекає в найгарячішій сфері.

Сексуальний гороскоп на лютий 2021 року підкаже вам, які дати найсприятливіші для любові і сексу.

Овен

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Зірки прогнозують вам дуже спекотну ніч 11 лютого. Саме в цей день ви зможете втілити свої найсміливіші бажання.

Телець

Ви складаєтеся з двох деяких частин, які розривають вас - кар'єра і романтика. У першій половині місяця ви будете страждати від мук вибору, але вже в кінці лютого ви заспокоїтеся і ваші любовні справи налагодяться.

Близнюки

Головне правило лютого: "Менше фантазій, більше реальності". Знайомтеся з новими людьми, ходіть на побачення, пробуйте щось нове. Але не варто засмучуватися, якщо щось не вийде.

Рак

Ви поєднуєте в собі кілька хороших якостей - палкий коханець, надійний друг і впевнений партнер. Всі ці якості оцінить ваша друга половинка.

Лев

Ви давно хочете затягнути одного чоловічка у своє ложе. Так ось, випадкова зустріч з ним гарантує вам незабутню пристрасть. Пік ваших відносин буде 18 лютого. Цей день стане для вас найбільш чуттєвим.

Діва

В цілому лютий буде для вас несприятливим місяцем для романтичних відносин. Але вже 27 числа все може змінитися в кращу сторону.

Терези

11 лютого вас чекає найяскравіший день. Забудьте про всі забобони і віддайтеся почуттям. Секс на першому побаченні в цей день принесе вам безліч задоволень. Але 18 лютого вам варто стати розсудливим і більш врівноваженим.

Скорпіон

Для вас цей місяць стане періодом експериментів. Спробуйте зареєструватися на сайтах знайомств, поспілкуйтеся там з людьми. І навіть секс телефоном або по відеозв'язку додасть вам більше енергії.

Стрілець

Вам варто перестати полювати за жертвою. Спробуйте розкрити в собі нові грані. Ви зустрінете людину, яка покаже вам іншу любов.

Козоріг

Вам варто звернути увагу на себе, на своє здоров'я, почуття, емоції. Полюбіть себе. Не варто хапатися за першого зустрічного, аби не бути одному. А якщо вже сильно закортіло, то починайте пошуки з 18 лютого.

Водолій

Вам варто пам'ятати, що відносини - це гойдалки. Сьогодні так, а завтра - по-іншому. Поважайте себе і цінуйте свій час.

Риби

Перша половина місяця пройде тихо і спокійно, а ось вже з 18 лютого ваші любовні справи підуть вгору.

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Автор: УНІАН