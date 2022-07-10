Астрологи вважають, що найбільш вразливі в цьому питанні знаки - це Раки, Тельці і Козероги.

Астрологи склали рейтинг знаків Зодіаку за зростанням їх уразливості.

Стрілець

Ці люди є найбільш стійкими до образ і рідко йдуть на конфлікт, якщо їм сказали щось неугодне.

Скорпіон

Попри те, що ці люди не злопам'ятні, вони можуть за себе постояти в разі, якщо їх скривдять. Як правило, вони не ведуться на дрібні провокації і мовчать до останнього.

Терези

Представники цього знака більш емоційні. Їх можна образити, але для цього потрібно зачепити дуже особисті почуття.

Діва

Щоб образити Діву, потрібно дуже сильно постаратися. Ось тільки якщо до цього дійде, від Діви здорово "попаде" кривдникові.

А ще уродженці цього знака Зодіаку дуже злопам'ятні.

Лев

Леви і Левиці дуже себе люблять, тому вважають, що вони повинні бути об'єктом захоплення і поваги. Якщо хтось з цим не згоден, то Леви можуть і образитися. Помста може бути дуже серйозною, аж до припинення спілкування.

Близнюки

В цілому, це відповідальний і розуміючий знак, але іноді вони бувають дуже примхливими і болісно реагують на недоречні слова.

Овен

Назвати цих людей скандалістами не можна, але складно заперечувати той факт, що вони дуже чутливі. Тому будьте обережні в спілкуванні з ними.

Риби

П'ятірку найбільш образливих знаків відкривають Риби. Візуально вони можуть навіть не показувати своєї образи, але ось десь глибоко всередині однозначно зроблять свої висновки і поміняють ставлення до людини.

Водолій

Ці люди часто чіпляються до слів і перекручують їх на свою користь.

Козеріг

Представники цього знака Зодіаку вкрай уважні до слів, тому не пропустять повз вуха нічого. Якщо вони образилися, то будуть чекати вибачень і щиросердного каяття.

Рак

Якщо ви дійсно образили Рака, ретельно підбирайте слова для вибачень. Одне необережне слово - і ви знову в ауті.

Телець

Найобразливіший знак зодіаку. Їм властиво закочувати справжні істерики навіть по дрібницях.

Нагадаємо, названо топ-5 жінок з найважчим характером за знаком Зодіаку.

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