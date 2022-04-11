Український астролог Марина Онищенко заявила, що перемовини політиків цілком реальні вже наприкінці квітня.

Український астропсихолог Марина Онищенко розповіла, що квітень 2022 буде насичений на вирішальні дати, які змінюватимуть перебіг подій війни в Україні. Зокрема, наприкінці місяця можуть бути важливі перемовини.

Онищенко не виключає, що йдеться про перемовини Путіна та Зеленського. Про це спеціалістка розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху".

"30 квітня сонячне затемнення пройде в Україні в третьому домі. Ми будемо мати дуже велику допомогу від сусідніх держав. Від деяких, не від усіх. Третій дім говорить про переговори. Я думаю, що саме 30 квітня стануться переговори, які поставлять крапку", - сказала Онищенко.

Астролог не виключає, що близько 30 квітня можуть бути переговори між президентом України Володимиром Зеленським і президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

"Якщо дивитися гороскоп Зеленського і Путіна на квітень і на усі затемнення, то картина є така - Путін дуже сильно уникає переговорів. Він всілякими діями їх саботує", - заявила астролог.

Нагадаємо, астролог Валентина Віттрок заявила, що Москва повторить долю Маріуполя.

Вас також можуть зацікавити новини: