Український астропсихолог Марина Онищенко розповіла, що квітень 2022 буде насичений на вирішальні дати, які змінюватимуть перебіг подій війни в Україні. Зокрема, наприкінці місяця можуть бути важливі перемовини.
Онищенко не виключає, що йдеться про перемовини Путіна та Зеленського. Про це спеціалістка розповіла в інтерв'ю "Зірковому шляху".
"30 квітня сонячне затемнення пройде в Україні в третьому домі. Ми будемо мати дуже велику допомогу від сусідніх держав. Від деяких, не від усіх. Третій дім говорить про переговори. Я думаю, що саме 30 квітня стануться переговори, які поставлять крапку", - сказала Онищенко.
Астролог не виключає, що близько 30 квітня можуть бути переговори між президентом України Володимиром Зеленським і президентом країни-агресора Володимиром Путіним.
"Якщо дивитися гороскоп Зеленського і Путіна на квітень і на усі затемнення, то картина є така - Путін дуже сильно уникає переговорів. Він всілякими діями їх саботує", - заявила астролог.
Нагадаємо, астролог Валентина Віттрок заявила, що Москва повторить долю Маріуполя.