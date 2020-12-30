У Раків 2021 рік складається щасливо у фінансовій сфері.

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які розбагатіють в 2021 році.

Про це пише slovofraza.

Підводні камені і фінансові промахи в 2021 році абсолютно не загрожують Водоліям. Ви зумієте добре зміцнити матеріальні тили не тільки завдяки власним зусиллям, а й удачі, яка в рік Бика на вашому боці. Заради легких грошей, прибутку або виграшу ви навіть готові ризикувати і не прогадаєте. Але все ж не заграйтеся, адже Фортуна буває мінлива.

Рак

У Раків 2021 рік складається щасливо у фінансовій сфері. Багато в чому вам просто щастить. Все, що ви заслужили, отримаєте сповна. До того ж вам повернуть борги з дивідендами. У когось знайдуться спонсори. А хтось отримає спадок. Та й ваші колишні капіталовкладення непогано компенсуються. Але ось складнощі з роботою трохи прикриють основне джерело доходів, будьте до цього готові.

Козеріг

Козероги в 2021 році виявляться серед улюбленців Фортуни. Для збагачення вам буде корисна та робота, де ви зможете реалізувати себе на всі сто, викластися і фізично, і інтелектуально. Вам буде це в кайф. Так що вас можна назвати щасливою людиною, тому що ваша улюблена справа зійдеться з можливістю заробити. Відточуйте професійну майстерність, вкладайте максимум енергії в свою працю – і ви станете багаті у всіх сенсах.

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Автор: УНІАН