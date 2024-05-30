Мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН розповів, які міста страждатимуть від російської агресії найближчим часом, чи можливий повторний наступ, та чи отримає Україна достатньо допомоги для протистояння.

Максе, давайте обговоримо найважливіші теми, і почнемо з того, коли звільнять Маріуполь від російської окупації. Можете дати передбачення?

Звільнення Маріуполя може відбутися до кінця 2024 року. Найімовірніше, це буде пов'язано з посиленою підтримкою міжнародних союзників і успішними наступами української армії на півдні. Бачу, що ситуація в Росії буде нестабільною, що послабить їхні можливості утримувати окуповані території. Важливо зазначити, що цей процес потребуватиме значних зусиль і координації як військових, так і дипломатичних зусиль. Позитивні зміни можуть розпочатися восени, коли моральний дух українських сил сягне високого рівня, що призведе до активних бойових дій і можливого звільнення міста.

Які міста України наражаються на найбільшу небезпеку в найближчі місяці?

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Харків, Дніпро і Запоріжжя наражаються на найбільшу небезпеку. Ці міста розташовані в стратегічно важливих регіонах і можуть стати цілями для нових атак. Харків, як одне з найбільших міст на сході України, вже неодноразово зазнавав обстрілів. Дніпро і Запоріжжя відіграють ключову роль у логістиці та постачанні української армії. Влітку 2024 року ситуація може загостритися, і жителям цих міст рекомендується бути готовими до можливих евакуацій і посилити заходи безпеки.

Чи будуть повторні атаки на Київ найближчими тижнями?

Найімовірніше, Київ залишиться під загрозою нових атак найближчими тижнями. Бачу, що система протиповітряної оборони міста буде активно працювати, але ризик ракетних ударів і диверсій залишається високим. Мешканцям слід дотримуватися обережності, регулярно перевіряти стан сховищ і бути готовими до можливих евакуацій. Посилення заходів безпеки допоможе мінімізувати наслідки можливих атак.

Чи очікуються великі наступи російських військ на сході України?

Великі наступи російських військ на сході України ймовірні, особливо в районах Донецька і Луганська. Видно приготування до посилення бойових дій, особливо в літні місяці. Українська армія чинитиме опір, і ймовірність успішного контрнаступу також висока. Однак ситуація залишатиметься напруженою, і потребуватиме значних зусиль з обох сторін.

Чи зможе Україна повернути контроль над Луганськом і Донецьком у 2024 році?

Повернення контролю над Луганськом і Донецьком у 2024 році можливе, якщо українська армія продовжить успішні контрнаступи. Видно позитивні зміни, особливо до осені, коли українські сили можуть досягти значних успіхів. Цей процес буде важким і потребуватиме тривалої підтримки міжнародних партнерів. Найімовірніше, до кінця року можуть бути досягнуті значні результати у звільненні цих територій.

Яких запобіжних заходів потрібно вжити жителям Харкова найближчими днями?

Жителям Харкова рекомендується бути особливо пильними найближчими днями. Можливі нові обстріли і диверсії, тому важливо регулярно перевіряти стан укриттів і мати при собі необхідні документи і предмети першої необхідності. Слід уникати масових скупчень людей і дотримуватися всіх запобіжних заходів. Посилення заходів безпеки допоможе захистити життя та здоров'я людей.

Які напрямки стануть ключовими для українських контрнаступів влітку 2024 року?

Ключовими напрямками для українських контрнаступів влітку 2024 року стануть південні та східні регіони, особливо Запоріжжя та Херсон. Видно успішні операції на цих напрямках завдяки підтримці союзників і поліпшеній тактиці. Ці регіони відіграють важливу роль у стратегічних планах України і можуть стати місцями значних бойових дій, спрямованих на звільнення територій.

Чи буде Росія використовувати тактичну ядерну зброю в цій війні?

Імовірність використання тактичної ядерної зброї Росією вкрай низька. Бачу сильний міжнародний тиск, який не дозволить цьому статися. Росія може використовувати погрози для маніпуляцій, але реальні дії в цьому напрямку малоймовірні. Міжнародна спільнота буде активно втручатися, щоб запобігти катастрофічним наслідкам.

Які області України насамперед потребують гуманітарної допомоги?

Найбільшої гуманітарної допомоги потребують Донецька, Луганська та Херсонська області. Ці регіони страждають від активних бойових дій і руйнувань інфраструктури. Необхідні поставки продуктів, медикаментів і предметів першої необхідності. Також важлива психологічна підтримка для місцевих жителів, які пережили травматичні події.

Яка ймовірність повторних ударів по Одесі найближчим часом?

Висока ймовірність повторних ударів по Одесі найближчим часом. Місто залишається стратегічно важливим, і можливі нові атаки. Жителям рекомендується бути готовими до евакуацій і дотримуватися заходів безпеки. Посилення протиповітряної оборони міста допоможе мінімізувати збитки.

Коли припиняться ракетні удари по цивільній інфраструктурі України?

Ракетні удари по цивільній інфраструктурі України можуть припинитися тільки після значного ослаблення російських військових можливостей. Це можливо до кінця 2024 року, коли військові ресурси Росії будуть виснажені. Міжнародний тиск і зусилля з дипломатичного врегулювання також зіграють свою роль у припиненні таких атак.

Які міста можуть стати новими цілями для масованих обстрілів?

Миколаїв, Кривий Ріг і Чернігів можуть стати новими цілями для масованих обстрілів. Ці міста розташовані в стратегічно важливих регіонах і можуть бути атаковані для підриву української оборони. Жителям цих міст рекомендується бути готовими до евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Українська армія посилюватиме оборону цих регіонів.

Що пророкують екстрасенси про майбутнє Запорізької АЕС?

Запорізька АЕС залишиться під контролем України, незважаючи на можливі провокації. Міжнародне співтовариство буде активно втручатися, щоб запобігти катастрофічним подіям. Посилення заходів безпеки навколо АЕС і запобігання серйозним інцидентам буде пріоритетом. Також у 2024 році буде докладено зусиль щодо деокупації прилеглих територій.

Як зміниться лінія фронту в найближчі місяці?

Лінія фронту буде динамічною і рухливою. Можливі переміщення як з боку України, так і Росії, особливо на сході та півдні. Українська армія проводитиме успішні контрнаступи, що призведе до змін на лінії фронту. Однак російські війська намагатимуться утримувати свої позиції, що створить напружену ситуацію на фронті.

Чи очікуються найближчим часом загострення на західних кордонах України?

Загострення на західних кордонах України малоймовірні. Основні бойові дії будуть зосереджені на сході та півдні країни. Однак напруженість у прикордонних районах, особливо біля Придністров'я і Білорусії, може зрости. Жителям цих регіонів слід бути пильними і готовими до можливих провокацій.

Чи зможе Україна отримати достатню військову підтримку для звільнення Херсона?

Так, Україна зможе отримати достатню військову підтримку для звільнення Херсона. Міжнародні союзники продовжать постачання озброєння та боєприпасів. Це дасть змогу українській армії провести успішні контрнаступи і звільнити Херсон. Важливо, щоб українська армія координувала свої дії з союзниками і використовувала новітні військові технології.

Коли можлива реінтеграція Криму до складу України?

Реінтеграція Криму можлива не раніше 2025 року. Значні політичні зміни в Росії та остаточна поразка її військ створять умови для повернення Криму до складу України. Це буде довгий і складний процес, що вимагає координації дипломатичних і військових зусиль. Однак видно позитивні зміни, які можуть призвести до реінтеграції Криму в майбутньому.

Яких областей найбільше торкнеться мобілізація в Росії?

Найбільша мобілізація очікується в центральних і південних регіонах Росії, включно з Ростовською та Бєлгородською областями. Ці регіони будуть особливо зачеплені мобілізацією для підтримки військових дій. Це створить значний тиск на місцеве населення і може призвести до соціальних напружень і протестів.

Що говорять карти про терміни закінчення війни?

Найімовірніше, активні бойові дії можуть завершитися до жовтня 2024 року, але стабільний мир буде встановлено тільки після значних політичних змін у Росії. Бачу, що міжнародне співтовариство і далі чинитиме тиск, що призведе до ослаблення військового потенціалу Росії. Цей процес буде довгим і потребуватиме значних зусиль з боку України та її союзників. Після закінчення активних бойових дій почнуться складні переговори про відновлення і реінтеграцію окупованих територій, що також займе час.

Яка ймовірність нових масштабних бойових дій у Київській області?

Імовірність нових масштабних бойових дій у Київській області існує, хоча й залишається порівняно низькою. Бачу, що основні зусилля російської армії будуть зосереджені на сході та півдні України. Однак ризик ракетних ударів і диверсійних дій у Києві залишається високим. Жителям рекомендується бути готовими до можливих евакуацій і регулярно перевіряти стан сховищ. Українська армія і системи ППО активно працюють, щоб мінімізувати загрози для столиці.

Чи буде Україна посилювати свої повітряні та протиракетні оборонні системи?

Так, Україна продовжить посилювати свої повітряні та протиракетні оборонні системи. Бачу, що міжнародні партнери активно допомагатимуть у цьому, постачаючи сучасне обладнання та технології. Це дасть змогу Україні ефективно захищатися від ракетних ударів і повітряних атак. Зміцнення оборонних систем відбуватиметься поетапно, і вже найближчими місяцями можна очікувати на значні поліпшення в цій галузі. Це також підвищить безпеку ключових міст та об'єктів інфраструктури.

Які міста потребують зміцнення своєї оборони насамперед?

Насамперед необхідно зміцнити оборону Харкова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя. Ці міста відіграють стратегічно важливу роль і перебувають під постійною загрозою атак. Бачу, що українська армія вже робить кроки для посилення оборони в цих регіонах, але важливо продовжувати цю роботу. Жителям цих міст також рекомендується дотримуватися всіх заходів безпеки і бути готовими до можливих евакуацій.

Чи будуть зроблені нові спроби штурму Миколаєва російськими військами?

Найімовірніше, нові спроби штурму Миколаєва будуть зроблені, враховуючи його стратегічне значення. Бачу, що російські війська продовжать спроби захопити це місто, щоб зміцнити свої позиції на півдні України. Українська армія готується до оборони і вживає заходів для зміцнення позицій. Жителям Миколаєва рекомендується бути пильними і готовими до можливих евакуацій.

Чи очікуються великі наступи на південних напрямках, таких як Мелітополь і Бердянськ?

Так, великі наступи на південних напрямках, включно з Мелітополем і Бердянськом, можливі найближчими місяцями. Бачу, що українська армія планує активні контрнаступи в цих регіонах, щоб звільнити окуповані території та зміцнити свої позиції. Це будуть складні та інтенсивні бойові дії, що потребуватимуть значних ресурсів і координації з міжнародними союзниками. Жителям цих регіонів слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися заходів безпеки.

Яким є майбутнє відносин України з НАТО і ЄС у світлі триваючого конфлікту?

Бачу, що відносини України з НАТО і ЄС продовжуватимуть розвиватися і зміцнюватися. Україна прагне до інтеграції в ці міжнародні структури, і конфлікт тільки посилив цю необхідність. Міжнародні партнери продовжують надавати підтримку, що допомагає Україні справлятися з поточними викликами. У довгостроковій перспективі, після закінчення активних бойових дій, можна очікувати прискорення інтеграційних процесів і зміцнення політичних та економічних зв'язків з НАТО та ЄС. Це буде важливим кроком для стабільності та безпеки України.

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