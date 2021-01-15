В якому місяці жінка народилася, так і складеться її доля

Астрологи розповіли, як впливає місяць народження на характер жінки і її долю.

Про це пише "Клубер".

Січень

У січні в цей світ приходять найвитриваліші і наполегливі жінки. Вони ніколи не скаржаться і надмірно не відвертають. Ці жінки вважають за краще розв'язувати свої проблеми поодинці-гідно і незалежно.

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Лютий

Лютневі жінки мають наполегливістю, впертістю, чутливістю, а ще вони здатні мстити. У них досить важкий характер. Незважаючи на тимчасові психологічні зриви, вони відомі досить високим рівнем самоконтролю.

Їх не лякають складності, вони завжди оперативно приймають рішення і в цілому не люблять довго думати.

Жінки прекрасно вміють маніпулювати людьми, тому часто роблять прекрасну кар'єру. Вони просто обожнюють дітей.

Березень

Березневі жінки відрізняються чутливістю і вразливістю. Вони трохи вперті, і це, в кінцевому підсумку, їм сильно шкодить. Вони можуть страждати від низької самооцінки і вважати себе нещасливими. Цим жінкам через їх скромності дійсно буває непросто досягти успіху.

Природа наділила їх особливою м'якістю і чарівністю, саме з цієї причини вони виглядають настільки привабливими для чоловіків-захисників.

Квітень

Квітень відомий сміливими, наполегливими і цілеспрямованими жінками. Прекрасним доповненням до цих якостей є їх раціональність і прагматичність. Вони завжди розуміють, що їм потрібно, з цієї причини нешвидко, але вірно домагаються бажаного.

Ці жінки намагаються всіляко уникати нестійкості. Почуття для них завжди на другому місці після розуму.

Травень

Травневі жінки відрізняються незалежністю, вимогливістю, безкомпромісністю і рішучістю. Прощають вони дуже довго, що нерідко стає причиною їх розставань з партнерами, хоча через деякий час вони неминуче шкодують про це.

Це наполегливі жінки-лідери, з цієї причини їм простіше бути босом на роботі, ніж знайти чоловіка. Їх пріоритет-все матеріальне.

Червень

Червневі жінки відомі такою якістю як обережність. Вони нерідко відчувають себе вразливими і невпевненими в собі, але їх добродушність ніколи не дозволяє їм злом відповідати на зло.

Вони не виносять сварок з хати і відрізняються неймовірною інтуїцією, що дозволяє їм уникати конфліктів. Дії таких жінок обумовлюється їх настроєм.

Липень

Це місяць стриманих і сором'язливих дам. Вони часто турбуються і багато часу приділяють самоаналізу. Їхнє життя залежить від настрою.

Таких жінок відрізняє скромність і романтизм, вони здатні відчувати глибокі почуття, які ретельно приховують. Найважливішими речами в житті для них є Будинок і сім'я.

Серпень

У серпні з'являються на світ дівчата, відомі своєю гордістю і незалежністю. Попри доброту і благородство, їх мучить жага влади. Вони обожнюють, коли вся увага оточення прикута тільки до них.

Ці жінки відрізняються неймовірною харизмою і, попри явний інтерес з боку чоловіків, віддають перевагу сімейним відносинам. Їм властиві такі якості, як чесність і порядність, тому вони часто стають жертвою обману.

Вересень

Вересневі дами-емоційні і темпераментні. Вони відрізняються розважливістю і розважливістю. Вони надзвичайно егоїстичні і трохи скупі, тому їм буває складно розлучатися з грошима і платити за боргами.

Вони люблять перебувати в компанії, але постійно шукають власну вигоду. Їм властива ревнощі, вони акуратні і вміють добре готувати.

Жовтень

У жовтні з'являються на світ легкі в спілкуванні, відповідальні і розумні жінки. Вони в міру практичні і, одночасно з цим, щедрі. Будь-яке рішення вони приймають з великою обережністю. У них хороша пам'ять.

Ці жінки характеризуються принциповістю і невмінням прощати зради, хоча завжди прикладають максимум зусиль, щоб зберегти сім'ю, в якій займають лідируюче положення. Вони прекрасні господині.

Листопад

Листопадові жінки відомі розважливістю і егоїзмом. Це сильні особистості, що володіють потужною інтуїцією, чоловікам яких доводиться змирятися з тим, що їх думка часто ігнорується. Вони економні.

А ще мають пристрасністю і вогненним темпераментом. Їх любов відрізняється силою і глибиною.

Грудень

У грудні народжуються емоційні жінки з вибуховим характером. Наполегливість і безстрашність, незалежність і прямота — ось як можна охарактеризувати цих представниць прекрасної статі. Вони завжди домагаються успіху і долають всі перешкоди.

Ці дами дуже комунікабельні, сповнені романтизму, ідеалістичні і вважаються хорошими друзями. Вони темпераментні і не вміють економити фінанси, з цієї причини в сімейному житті у них часто виникають складнощі.

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Автор: УНІАН