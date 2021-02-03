Астролог Анжела Перл розповіла, що чекає різні знаки Зодіаку і що робити, щоб не накликати неприємностей.

З 30 січня і до 21 лютого Меркурій перебуватиме в ретроградному русі.

Астролог Анжела Перл розповіла, що чекає на різні знаки Зодіаку і що робити, щоб не накликати неприємностей, пише dailyhoro.

Овен

Меркурій розгортається в 11 домі друзів, тому Овнів чекає багато зустрічі з давніми знайомими. Період сприятливий для виправлення старих помилок і завершення раніше розпочатих справ.

У Тельців Меркурій розгорнеться в 10 домі кар'єри. Тельці можуть задуматися про зміну діяльності або отримати пропозицію повернутися на стару роботу.

Близнюки

У Близнюків Меркурій перейде в зворотний рух в 9 домі навчання. Хороший період для освоєння нової професії, навчання, проходження різних курсів.

Рак

Меркурій розгорнеться в 8 домі гороскопу, що відповідає за фінанси. Добре в цей час виплатити кредити і розрахуватися з усіма боргами. Можливі сприятливі зміни на любовному фронті.

Лев

Меркурій в 7 домі гороскопу буде повертати левів до колишніх партнерів. Тут можуть відбутися судові шлюборозлучні процеси, розділ майна або зустрічі з людьми, що залишилися в минулому. Леви можуть також займатися продовженням контрактів, відновлювати зв'язки з клієнтами або партнерами.

Діва

У Дів Меркурій стане ретроградним в 6 домі гороскопу, який відповідає за роботу. Вам можуть надходити пропозиції про повернення на попередню роботу або ж перейти на нове місце. Гарний час для різної роботи по дому.

Терези

У Терезів Меркурій розгорнеться в 5 домі гороскопу. Терези можуть зустріти стару любов або ж відновити відносини з давніми знайомими.

Скорпіон

Меркурій почне ретроградний рух в 4 домі гороскопу, що відповідає за будинок. У цей період Скорпіони можуть присвятити себе ремонту свого житла, перестановці меблів. Добре в цей час планувати і здійснювати нові покупки.

Стрілець

Стрільці відчують вплив Меркурія в сфері навчання. Відмінний період для перекваліфікації і освоєння нової професії.

Козеріг

У Козерогів Меркурій розгорнеться у 2 домі гороскопу, що відповідає за фінанси. Добре в цей час повертати борги і шукати нові джерела доходу.

Водолій

Водолії відчують вплив ретроградного Меркурія в 1 домі гороскопу, який відповідає за зовнішність. Відмінний час для зміни іміджу або повернення до старого образу.

Риби

У Риб Меркурій розгорнеться в 12 домі гороскопу, який відповідає за минуле. У цей час можуть розкритися помилки минулого. Вчіться його відпускати.

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Автор: УНІАН