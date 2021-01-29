З давніх-давен помічено, що Місяць має особливе значення для людини. Зміна фаз Місяця впливає на наше здоров'я, стан шкіри і волосся і органи травлення. До Місяця часто звертаються, щоб дізнатися свою долю і скласти місячний гороскоп. Різновидом такого гороскопу є місячний гороскоп харчування. Він розповість, які продукти бажано вживати сьогодні, а від чого варто відмовитися.
Місячний гороскоп харчування 29 січня
29 січня - спадний Місяць в знаку Лева
Спадний Місяць виводить з організму все непотрібне, прискорює травлення і витрачання енергії. У ці дні продукти харчування швидше перетравлюються. Можна їсти більше, ніж зазвичай, і не гладшати.
Сьогодні хороший день для кулінарних експериментів. Можна з'їсти щось незвичайне або екзотичне, побалувати себе. 29 січня немає строгих обмежень в раціоні. Особливо корисними сьогодні будуть виноград, цитруси, екзотичні фрукти, біле м'ясо, морепродукти. Можна пити червоне вино. День сприятливий для схуднення і розвантаження.
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