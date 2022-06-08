Навіть ті люди, які не вірять в гороскопи, навряд чи стануть сперечатися з думкою про те, що кожному знаку Зодіаку властиві певні характеристики і звички. Саме тому по зірках і планетах можна приблизно визначити, хто і кому більше підходить, а які поєднання знаків - зовсім невдалі.
Овен
Представники цього знака Зодіаку завжди шукають пригод і нових вражень, тому зустріти свою половинку можна у відпустці, на якійсь екскурсії, в літаку або в новому колективі десь за кордоном. Найбільш сумісні Овни зі Стрільцями і левами.
Телець
Вони кардинально відрізняються від Овнів. Тельці - чіткі, пунктуальні, прямолінійні. Зустріти любов можуть на роботі, на навчанні, в компанії друзів. Їм найбільше підходять Діви і Скорпіони.
Близнюки
Ці люди дуже потребують спілкування з іншими, тому у них постійно нові знайомства, нові емоції і дружба.
Близнюки часто закохуються в своїх друзів. Їм найбільше підходять Терези і Стрільці.
Рак
Раки - перфекціоністи. Саме тому неконтрольовані безладні зв'язки точно не для них. Вони будуть довго придивлятися до свого партнера. Зустріч з любов'ю всього життя можлива на застіллі з родичами, на весіллі у друзів, на якихось курсах або секціях. Найбільш сумісні Раки з Тельцями і Скорпіонами.
Лев
Леви звикли, щоб все було так, як їм хочеться. Перше, на що вони звернуть увагу - краса. Зустріти свою половинку можуть на вечірці, на дні народження у друзів, у відпустці. Краща сумісність - Овен, Лев.
Діва
Представниці даного знака часто шукають прекрасного принца, тому в стосунки вступають в дорослому усвідомленому віці. Часто у Дів трапляються союзи з людьми, з якими вони познайомилися в результаті професійної діяльності (не обов'язково колеги по роботі). Найбільше їм підходять Близнюки і Скорпіони.
Терези
Віддані і романтичні Терези часто знайомляться зі своїми партнерами ще в школі або в студентські роки. Найбільше їм підходять Водолій і Близнюки.
Скорпіон
Ці яскраві особистості часто знайомляться з новими людьми, а відповідно у них багато друзів і безліч компаній, в яких вони з'являються. Рак і Риби - найкращі любовні партнери для них.
Скорпіонам властиво закохуватися в друзів, яких ті давно і добре знають.
Стрілець
Активний і емоційний Стрілець - справжня душа компанії. Ці люди вміють зібрати навколо себе справжню "вечірку", проте в любовних емоціях дуже холодні. Як правило, вони показують свою симпатію тільки тим, хто їх довго і наполегливо домагається. Це можуть бути Водолії або Леви.
Козеріг
Неметушливі і спокійні представники цього знака найчастіше знайомляться зі своїми другими половинками в соціальних мережах. Так-так, Козероги - ті ще шанувальники різних додатків для знайомств, оскільки їх боязкість заважає їм знайомитися з кимось наживо. Найбільше їм підходять Діви і Близнюки.
Водолій
Водолій - це рідкісне поєднання думок в хмарах і при цьому стратегічного мислення, коли справа доходить до знайомств. Вони з тих, хто може просто підійти до людини в парку або кафе, і запропонувати прогулятися. На такі пропозиції найчастіше погоджуються Терези і Стрільці.
Риби
Риби - досить комунікабельні і хитрі. Саме тому їм легко підтримати будь-який діалог і завести потрібне знайомство. Часто Риби знаходять других половинок "за місцем проживання" - серед сусідів, близьких друзів, колег по роботі. Краща сумісність - зі Скорпіонами і Овнами.
Нагадаємо, відомий екстрасенс відповів, чи буде Порошенко сидіти у в'язниці.
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