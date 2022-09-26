Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв зробив таро-прогноз щодо військової ситуації в регіонах країни і зазначив, що в Запорізькій області на кінець вересня і початок жовтня зберігається високий рівень небезпеки.
Людей, які залишаються там, Гордєєв просить не ігнорувати повітряні тривоги і в разі навіть незначної небезпеки терміново слідувати в укриття.
"Дуже багато прильотів, Готуйтеся, люди мої. Дуже багато прильотів, дуже багато негативної ситуації, дуже багато постраждалих буде. Якщо ви там перебуваєте, я вас дуже прошу, їдьте звідти, якщо можете. Якщо не можете - тримайтеся, і кожен раз, коли буде повітряна тривога, відразу ховайтеся. Тому що дуже-дуже погані карти випадають", - сказав Гордєєв.
Також таролог уточнив терміни, в які може бути стабілізація обстановки там.
"Налагодиться це в період від п'яти днів до п'яти тижнів. Ховайтеся, бо буде жах", - резюмував Макс Гордєєв.
Нагадаємо, раніше екстрасенс Макс Гордєєв відповів, коли повністю звільнять Схід України.
Також УНІАН писав, що таролог назвала місяць, коли Україна може перемогти окупантів.