Екстрасенс Макс Гордєєв зробив розклад і побачив, що на Запоріжжя і Запорізьку область в найближчі тижні чекають інтенсивні обстріли.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв зробив таро-прогноз щодо військової ситуації в регіонах країни і зазначив, що в Запорізькій області на кінець вересня і початок жовтня зберігається високий рівень небезпеки.

Людей, які залишаються там, Гордєєв просить не ігнорувати повітряні тривоги і в разі навіть незначної небезпеки терміново слідувати в укриття.

"Дуже багато прильотів, Готуйтеся, люди мої. Дуже багато прильотів, дуже багато негативної ситуації, дуже багато постраждалих буде. Якщо ви там перебуваєте, я вас дуже прошу, їдьте звідти, якщо можете. Якщо не можете - тримайтеся, і кожен раз, коли буде повітряна тривога, відразу ховайтеся. Тому що дуже-дуже погані карти випадають", - сказав Гордєєв.

Також таролог уточнив терміни, в які може бути стабілізація обстановки там.

"Налагодиться це в період від п'яти днів до п'яти тижнів. Ховайтеся, бо буде жах", - резюмував Макс Гордєєв.

Нагадаємо, раніше екстрасенс Макс Гордєєв відповів, коли повністю звільнять Схід України.

Також УНІАН писав, що таролог назвала місяць, коли Україна може перемогти окупантів.

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