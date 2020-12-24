Ім'я Маргарита і його похідні зустрічаються в багатьох країнах світу. Це жіноче ім'я звучить велично і аристократично. Власниці цього імені мають непростий і гарячий характер.

Походження імені Маргарита

Ім'я походить від грецького слова маргаритос, що також є одним з варіантів вимови імені богині Афродіти. Значення імені з грецької - "перлина" або "перли".

Форми імені Маргарита

Зменшувально-пестливі форми імені: Рита, Ритуля, Ритуня, Ритоша, Марго, Мара, Туся, Риточка, Ритушка, Ритуша, Ритуся, Маргаритка, Маргоша, Маргуша, Маруся.

Форми в інших мовах: Маргарет, Меггі, Рита, Маргарета.

Маргарита в дитинстві

Маргарита росте дуже активною і рухливою дівчинкою. Вона любить привертати до себе увагу і проявляє лідерські якості з раннього дитинства. У Рити багато друзів, в тому числі серед хлопчиків. Маргарита завжди має власну думку і не боїться її висловлювати. Навіть вчителі не є для неї авторитетом.

Дівчинка швидко навчається новому, показує великі успіхи в навчанні та спорті. Вдома маленька Рита дуже вперта і часто конфліктує з батьками. Вона діє "на зло" батькам, якщо її змушують робити те, що їй не хочеться. Однак це зовсім не злісна дівчинка. Рита має підвищене почуття справедливості і завжди захищає скривджених.

Рита має талант до точних наук, спорту, хімії та біології, розбирається в техніці. Але вивчення іноземних мов і заняття мистецтвом, як правило, даються їй нелегко. Однак якщо у Маргарити є тяга до гуманітарних наук, вона може досягти в них високого професіоналізму.

Характер і доля Маргарити

Доросла Маргарита володіє такими якостями як запальність, енергійність, амбітність, волелюбність, прямолінійність, самостійність, самокритичність. Маргарита дуже не любить, коли її вважають слабкою або безпорадною. Їй важливо довести оточуючим, що вона може самостійно домогтися своїх цілей. Вона завжди говорить людям правду в обличчя, за що на дівчину іноді ображаються.

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, які схильні до самотностіВолодарка цього імені володіє такими хорошими якостями, як дружелюбність, чесність, надійність. У неї мало друзів, оскільки вона має звичку тримати дистанцію і дотримуватися формальності в спілкуванні. Однак якщо комусь вдасться прорватися крізь непохитність Маргарити - він знайде віддану подругу.

На роботі Маргарита показує завзятість і працьовитість. Вона прагне зайняти керівну посаду. Колеги її поважають і трохи побоюються. Заробіток грошей її не хвилює - їй важливо рости над собою і займатися цікавими проектами.

Серед негативних рис характеру дівчини можна назвати холодність, скритність, самовпевненість, пихатість, недалекоглядність і невміння підтримати людину в складній ситуації.

Маргарита в шлюбі і коханні

Перші серйозні стосунки Маргарита заводить пізно. Її розум, краса і гарячий характер дуже приваблюють чоловіків, але прямота дівчини їх відштовхує. Вона не вміє йти на компроміси і поступатися у відносинах, тому їй потрібен чоловік, який буде підлаштовуватися під дівчину. Для неї важливо, щоб чоловік був наполегливим, ерудованим, цілеспрямованим і рішучим.

Маргариті потрібно багато часу, щоб повністю розслабитися і довіритися чоловікові. Вона довго приховує справжні емоції і почуття. Дівчина не поспішає з шлюбом і не хоче розчаруватися в чоловікові. У шлюбі вона показує себе люблячою і турботливою дружиною, проте готування і побут її обтяжують. Дітей вона дуже любить і часто балує.

Сумісність імені Маргарита

Власниці цього імені мають високу сумісність в любові з такими чоловічими іменами: Віктор, Едуард, Геннадій, Ілля, Микола, Гліб, Марк, Руслан, Андрій.

Висока ймовірність побудувати щасливі відносини і міцний шлюб з чоловіками на ім'я Михайло, Павло, Сергій, Валентин, Яків, Семен, Василь.

Низька любовна сумісність у Маргарити з Юрієм, Микитою, Єгором, Олександром, Ярославом, Кирилом, Олегом.

Іменини Маргарити

Маргарита відзначає свої іменини 30 липня, 22 серпня, 15 грудня.

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Автор: Катерина Пулатова