Жінка з таким ім’ям зазвичай є спокійний характер та багато талантів.

Ім'я Євгенія має унікальне значення, що обіцяє багато важливих якостей, і хорошу сумісність із більшістю чоловічих імен.

Євгенія: значення й походження імені

Читайте такожЗначення імені Уляна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиІм'я Євгенія має грецьке походження. Грецькою мовою воно пишеться Ευγενία. Вважається, що це ім'я походить від чоловічого імені Євген (Ευγένιος), яке, своєю чергою, – від слова εὐγενής. Таким чином, ім'я Євгенія означає "благородна", "високошляхетна", "нащадок шляхетного роду".

Ім'я Євгенія стало користуватися популярністю у XIX столітті, особливо в дворянських колах. Пізніше поширилося і серед інших соціальних верств.

Скорочені та зменшувально-пестливі форми імені: Женя, Жека, Женюша, Женюшка, Євгеша, Євгешка, Євгенюшка.

Євгенія у дитинстві

Дівчинка на ім'я Євгенія росте спокійною і поступливою. У маленької Євгенії спокійний, рівний характер. Її складно назвати лідером у компанії.

При всьому при цьому у цієї дитини немає схильності до самотності, як може здатися. Навпаки, це дуже товариська і комунікабельна дівчинка, спрагла до спілкування.

З раннього віку Євгенія захоплюється літературою, виявляє себе як творча особистість. Вона легко вчиться читати, малювати, сама придумує різні історії. Ця дівчинка любить також і активні дитячі ігри, але вони не викликають у неї того захоплення, як у інших дітей. У школі Євгенія навчається добре, адже є дуже старанною та терплячою.

Євгенія: характер та доля

З віком характер Євгенії не змінюється. Це все така ж тиха й спокійна жінка. Вона може стати більш серйозною, жорсткою, сильною, морально стійкою та сміливою, але недовірливість і страх перед обманом та зрадою нікуди не подінуться.

Читайте такожЗначення імені Аліна: характер, доля, сумісність з іншими іменамиДоросла Євгенія – це унікальна людина. Вона працьовита, старанна, відповідальна, завжди домагається поставленої мети, має організаторські здібності й багато талантів, відмінну фантазію і величезний творчий потенціал.

У цієї жінки може бути багато друзів та однодумців, але другом вона назве далеко не кожного – спочатку доведеться заслужити її довіру. В очах оточуючих Євгенія намагається виглядати якомога впевненішою в собі, але насправді за цією маскою лише ховається її тендітна душа.

Євгенія у коханні та шлюбі

Жінка на ім’я Євгенія дуже влюблива. У неї є талант, який допомагає проникнути у внутрішній світ і зрозуміти почуття свого партнера.

Водночас Євгенія дуже вимоглива у плані вибору другої половинки, в більшості випадків ця дівчина шукає свій ідеал і тому не кожен чоловік може її задовольнити.

До шлюбу Женя ставиться досить серйозно, дуже уважно буде придивлятися до потенційного чоловіка. Однак, знайшовши такого чоловіка, Євгенія оточить його коханням, турботою і увагою.

Євгенія стає не лише чудовою дружиною, але й турботливою матір'ю. Вона дуже сильно любить своїх діточок, але все ж є суворою матір’ю.

Сумісність Євгенії з чоловічими іменами

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, які подарують вам незабутній сексХороша сумісність Євгенії з такими чоловічими іменами, як Олексій, Анатолій, Гнат, Іполит, Костянтин, Сергій, Соломон, Авраам, Богдан і Віктор. З цими чоловіками вона може створити міцний шлюб.

Союз із чоловіками на ім’я Альфред, Борис, Варлаам, Дмитро, Єгор, Макар, Максим, Роберт і Юрій не буде таким же міцним, зате тут хоч відбавляй пристрасті і почуттів.

А з такими як Антон, Артур, Владислав, Владислав, Георгій, Максиміліан, Олег, Святослав, Ярослав, астрологи не радять створювати пару – бо тут повна несумісність.

Іменини Євгенії

Свій день ангела Євгенія святкує 6 січня, 18 січня, 19 липня, 1 серпня, 12 вересня.

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Автор: УНІАН