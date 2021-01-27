Тельці часто вибирають собі другу половинку лише за зовнішніми даними.

Обережність потрібна у всьому, а в любові вона подвійно важлива. Йтиметься про тих Знаках Зодіаку, яким потрібно бути гранично уважними у всьому, що стосується амурної сфери життя.

Про це пише slovofraza.

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Тельці часто вибирають собі другу половинку лише за зовнішніми даними. Само собою, це в корені неправильно. Практично будь-якого Тельця наповал можна убити красою, але про характер і сумісність енергії вони взагалі не замислюються. Це дуже негативно відбивається на настрої Тельців, тому що вони часто закохуються в людей, який абсолютно їм не підходять. Обережність їм потрібна, як нікому іншому, оскільки вони засновують свій вибір на абсолютно невірних уявленнях.

Рак

Раки занадто віддані. Навіть якщо їх кидають, вони все одно продовжують любити цю людину. Вони прощають зраду, обман і зради. Їм часто трапляються на життєвому шляху тирани і маніпулятори, тому що токсичні люди відчувають слабкість і жертовність раків. Особливо сильно це проявляється, коли люди знаходяться у відносинах і у них є діти. У сімейному житті Раки повністю переключаються на дітей, забуваючи про те, що їх щастя теж важливо.

Терези

Терези дуже ласі на компліменти. Всі люблять, коли їм говорять приємні речі, але Терези не можуть знайти золоту середину-вони або закохуються у всіх, хто говорить їм щось приємне, або приймають похвалу як належне.

Саме тому Терезам потрібно бути обережними, відокремлюючи нормальних і позитивних людей від маніпуляторів. Їм варто акуратно спілкуватися з тими, кому вони подобаються, оскільки їх надмірна самовпевненість може нашкодити стосункам.

Водолій

Водоліям варто проявляти обережність в спілкуванні з найближчою людиною. На початкових етапах відносин Водолії рідко роблять помилки, але зате потім їх просто не зупинити — вони немов бігають по мінному полю.

Перше, що варто відзначити, - це ревнощі Водоліїв. З часом вони починають думати, що людина належить їм повністю. Водолії часто обмежують свободу своїх близьких і другої половинки. Це виводить людей з себе і може призвести до розриву.

Риби

Рибам потрібно бути найбільш обережними з усіх знаків Зодіаку, причому у всіх аспектах любові. Почати варто з вибору другої половинки. Риби бувають вкрай нерозбірливими. Їм здається, що відносини з тією чи іншою людиною будуть просто ідеальним. Більш того, вони часто навіть не замислюються над цим. Перевірка сумісності для них-зайвий крок, адже ними керують почуття.

Рибам потрібно дуже обережно і уважно стежити за вчинками новоспеченої другої половинки. Їм не можна позбавлятися об'єктивності. Дуже часто риби трапляються в чіпкі лапи маніпуляторів і нарцисів.

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Автор: УНІАН