1 грудня - 335-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 30 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 18 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 1 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День Антарктиди, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день невролога, День без мистецтва.

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Пам'ятні дати 1 грудня, річниці та події

1 грудня 1800 року Вашингтон був наділений статусом столиці США. Історія така: після американської революції багато штатів і міст стали претендувати на те, щоб столиця США була на їхній території. В результаті було знайдено компромісне рішення - побудувати нове місто. Місце для будівництва вибрав перший президент Джордж Вашингтон. Територію нової столиці назвали округом Колумбія на честь Христофора Колумба, а саме місто – Вашингтоном на честь першого президента США. Розробкою плану нового міста зайнявся військовий інженер і учасник війни за незалежність П'єр Ланфан. Архітектура сучасного Вашингтона увібрала в себе усі стилі, напрями та епохи. У Вашингтоні розташовані резиденція президента США - Білий дім, Конгрес, Верховний Суд та інші федеральні установи, а також представництва найбільших корпорацій, банків, адвокатських контор, штаб-квартир різних організацій. Тут розташована Національна академія наук, Ботанічний сад, Смітсонівський інститут, п'ять університетів, більш ніж сотня музеїв.

1 грудня 1945 року була заснована Міжнародна демократична федерація жінок. Це відбулося на Міжнародному жіночому конгресі, який проходив у Парижі в складний час – відразу після закінчення Другої світової війни. Федерація підтримує зв'язок з ООН і бере участь в її діяльності, а також у роботі її спеціалізованих установ – ЕКОСОС і ЮНЕСКО.

1 грудня 1953 року в газетних кіосках Чикаго з'явився перший номер чоловічого журналу «Playboy». Видання вийшло накладом 70 тисяч примірників. Його засновник Х'ю Хефнер сумнівався, що коли-небудь випустить другий номер. Але за тиждень розійшлися три чверті тиражу, А до кінця першого десятиліття журнал продавався тиражем більш як мільйон примірників. До речі, саме Хефнер придумав раз на місяць поміщати на розгорнутому внутрішньому Вкладиші журналу фотографію красивої оголеної дівчини. Перший номер «Playboy» прикрасила фотографія Мерилін Монро з еротичного календаря за 1949 рік. У різний час для журналу позували Елізабет Тейлор, Сінді Кроуфорд, Памела Андерсон та інші відомі жінки. Для багатьох зірок шоу-бізнесу та кіно «Playboy» став стартовим майданчиком. Сьогодні «Playboy» - один із найвідоміших у світі брендів.

1 грудня 1959 року у Вашингтоні був укладений договір про Антарктику, що передбачає демілітаризацію району Антарктиди, використання його з виключно мирною метою й перетворення на зону, вільну від ядерної зброї. Він набув чинності 23 червня 1961 року після його ратифікації 12 державами – початковими учасниками, чиї вчені проводили активні дослідження на території Антарктики. Зараз членами Договору є 46 країн, частина з яких - консультативні сторони. Договором заборонено створення в районі південніше за 60-ту паралель південної широти військових споруд, проведення військових маневрів, випробувань будь-яких видів зброї, ядерних вибухів, розміщення і поховання радіоактивних відходів, також заборонено в цьому районі проведення будь-яких заходів військового характеру, що, перш за все, направлено на створення умов для захисту вразливої екосистеми Антарктики. Що стосується живих ресурсів, то договір жорстко регламентують їхній промисел. Будь-яка діяльність в Антарктиці, навіть туризм, а тим більше судноплавство, рибальство, прокладка кабелів і трубопроводів, перш ніж вона буде дозволена, повинна на міжнародному рівні пройти процедуру попередньої оцінки її впливу на навколишнє середовище Антарктики.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Романа і Платона. Їм моляться про матеріальне благополуччя.

Що сьогодні не можна робити

У цей день категорично забороняється сваритися - сварки можуть затягнутися на весь рік.

Прикмети на 1 грудня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- тепло - зима теж буде теплою та м'якою, і навпаки;

- сильний вітер - узимку буде багато хуртовин і завірюх;

- погода швидко змінюється - зима буде мінливою;

- яка погода вранці, вдень і ввечері, такою вона буде, відповідно, у грудні, січні і лютому.

1 грудня іменини

Іменини у Платона, Романа і Миколи.

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Автор: Нана Чорна