11 січня - 11-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 354 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 29 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 11 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день "Спасибі", День кавових мрій, День таємного приятеля, Міжнародний день рівності на роботі, Всесвітній день скетчноутингу.

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Пам'ятні дати 11 січня, річниці та події

11 січня 1569 року відбулася перша згадана у світовій історії лотерея. Вона пройшла в Англії, в будівлі собору св.Павла.

У 1693 році стався сицилійський землетрус, загинули понад 60 тисяч людей.

У 1787 році англійський астроном німецького походження Вільям Гершель відкрив існування Титанії й Оберона - супутників планети Уран.

У 1864 році в Лондоні відкрився вокзал «Чарінг-крос». Це місце вважається «нульовим кілометром» Лондона - звідси відраховується довжина доріг, і здійснюються будь-які інші вимірювання. У XVII столітті на місці нинішнього вокзалу в містечку Чарінг розташовувався знаменитий історичний трактир «Золотий хрест», згаданий у хроніках 1643 року і в літературних творах таких авторів, як Бос, Копперфільд, Чарльз Діккенс. У XVIII-XIX століттях звідси відправлялися екіпажі у Довер, Брайтон, Бет, Брістоль, Кембридж, Холіхед і Йорк. Як і у всіх столичних вокзалів, у нього є своя родзинка. Будівля станції має архітектурні риси французького Ренесансу. Розкішний фасад їй забезпечив готель, збудований архітектором Едвардом Міддлтоном Баррі. Кілька разів вокзал доводилося відновлювати. На початку 20 століття обвалився його дах, тоді не обійшлося без жертв. Також будівлі дісталося під час бомбардувань Другої світової війни. Зараз будівля вокзалу виглядає дуже сучасно. Не так давно платформи вокзалу гармонійно поєднали з комплексом Embankment Place, оформленим у стилі постмодерн. Зали вокзалу обладнали згідно з сучасними технологіями. Пасажирами «Чарінг-кросу» є люди, які відбувають і прибувають із міст південно-східного напрямку. Однак більша частина відвідувачів - туристи. Від вокзалу зовсім недалеко до парламенту, резиденції прем'єр-міністра та знаменитих книжкових крамниць на Чарінг-крос-роуд. Крім того, «Чарінг-крос» відомий пам'ятником під назвою хрест Елеонори, який був зведений перед вокзалом. Хрест встановив у 13 столітті король Едуард I, який хотів вшанувати пам'ять своєї дружини Елеонори Кастильської. Невтішний король супроводжував тіло своєї коханої дружини, на всіх місцях його зупинки пізніше поставили поминальні хрести. У 17 столітті під час революційних дій пам'ятник демонтували й замінили його на статую короля Карла I. Однак через якийсь час сюди поставили копію Хреста. Нинішній пам'ятник являє собою вікторіанський неоготичний восьмикутний шпиль, прикрашений різьбленням. Його вінчає хрест, вознесений на двадцятиметрову висоту.

У 1909 році в цей день з Нью-Йорка до Філадельфії вирушили учасниці перших у світі жіночих автоперегонів. У них взяли участь більш як дюжина автомобілів. Між іншим, жінки брали участі в перегонах і раніше, але поряд із чоловіками. Наприклад, у 1901 році, в автопробігу між Парижем і Берліном брала участь така собі Камілла дю Гас. Вона тоді прийшла до фінішу 32-й. Щоправда, згодом Камілла кинула автоперегони й захопилася гонками на моторних човнах, причому небезуспішно. У 1904 році вона виграла перегони «Алжир – Тулон». У 1920-ті роки в автоперегонах вражала чешка Елішка Юнкова. В її послужному списку 56 кубків, причому всі вони завойовані впродовж чотирьох років. У 1928 році, після загибелі чоловіка-гонщика в Нюрбургрингу, Елішка зав'язала з автоспортом. У 1960-ті роки прославилася Раллістка Патриція Мосс. Вона перемогла в багатьох перегонах того часу, але після заміжжя пішла з професійного спорту.

У 1922 році чотирнадцятирічний канадець Леонард Томпсон став першою в світі людиною, для лікування якої від діабету був застосований інсулін.

У 1963 році в Лос-Анджелесі відкрилася перша в світі дискотека, що називалася Whisky A Go Go.

У 1966 році понад 340 людей загинули в Ріо-де-Жанейро під час повені й зсуву.

У 1974 році в Кейптауні у Сью Розенковіц народилися шестеро близнюків, і вперше всі діти вижили.

У 1981 році команда з трьох британців під керівництвом Ранульфа Файнса завершила найдовшу і найкоротшу за часом експедицію з перетину Антарктики, досягнувши Скотт-Бейс після 75 днів шляху, в ході яких було пройдено 2500 миль.

У 2003 році губернатор штату Іллінойс помилував 150 засуджених на вищу міру покарання - всіх ув'язнених-смертників Іллінойсу.

У 2004 році стався інцидент з поїздом № 1908, в ході якого через психічний розлад машиніста важкий вантажний поїзд вагою 5175 тонн проїхав ряд станцій, незважаючи на заборонні показання світлофорів. Зупинили його лише шляхом відключення електроенергії.

У 2011 році була припинена загальна підтримка операційної системи Windows XP Service Pack 3.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 січня вшановує пам'ять 14 тисяч убитих немовлят, що було зроблено за розпорядженням царя Ірода, який керував Вифлеємом. І все для того, щоб виявити й умертвити немовля Ісуса Христа. Інші назви дня: «Страшний день», «Страшний вечір», «Мученики».

Що сьогодні не можна робити

Не слід без особливої потреби залишати будинок. Не рекомендується братися за важливі справи – все одно нічого не вийде.

Прикмети на 11 січня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- безхмарно - до сильних морозів;

- яскраві зірки - до холодів.

11 січня іменини

Іменини у Марка, Анни, Івана, Феофіла, Георгія і Наталії.

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Автор: Нана Чорна