13 листопада - 317-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 48 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 31 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 13 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день доброти, День народження сосиски, День збирання ключів і монеток, Міжнародний день сліпих, День неприємностей «П'ятниця, тринадцяте» (Friday the 13th).

У Грузії - День пам'яті 100 тисяч мучеників Тбілісі, в Македонії - День посадки дерев, у США - День «Пустіть слух», День індійського пудингу.

Пам'ятні дати 13 листопада, річниці та події

У 1805 році віденський м'ясник Йоганн Ланер винайшов сосиски.

У 1851 році почала діяти телеграфна служба між Лондоном і Парижем.

У 1854 році американський вітрильний корабель «New Era», слідуючи з Бремена до Нью-Йорка, розбився, потрапивши на мілину за 15 миль на південь від мису Санді-Хук. Кількість жертв - понад 300 осіб.

У 1914 році в США Мері Фелпс Джекобс запатентувала новий жіночий предмет нижньої білизни, відомий як «ліфчик без спинки».

У 1970 році циклон і приливні хвилі, що нахлинули на Бангладеш, стали причиною загибелі понад 500 тисяч осіб.

У 1971 році відбулося виведення на орбіту навколо Марса першого міжпланетного космічного апарату – «Марінер-9» (США).

У 1980 році американський космічний апарат «Вояджер-1» передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.

У 1985 році відбулося виверження Колумбійського вулкана Невадо-дель-Руїс, який бездіяв з 1845 року. Загинуло понад 20 тисяч людей.

У 1987 році, щоб сприяти «безпечному сексу», а також запобігти зараженню СНІДом, BBC продемонструвала на екранах Британії перший комерційний презерватив.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 листопада вшановує пам'ять преподобних Никодима і Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж. День дуже хороший для мисливців і рибалок.

Що сьогодні не можна робити

13 листопада вважається важким за енергетикою та невдалим. Краще не починати нічого нового й узагалі не вести активну діяльність. Сьогодні, як ніколи, можливі крадіжки і втрати.

Прикмети на 13 листопада

Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сонячна погода - до сильного вітру;

- горобці голосно цвірінькають - до тепла;

– не чути горобиного цвірінькання - незабаром сильно похолоднішає.

13 листопада іменини

Іменини у маври, Анатолія, Івана, Петра, Артемія, Миколи, Леоніда, Сергія та Олексія.

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Автор: Нана Чорна