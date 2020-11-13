Яке свято 13 листопада 2020
Цього дня світ відзначає Всесвітній день доброти, День народження сосиски, День збирання ключів і монеток, Міжнародний день сліпих, День неприємностей «П'ятниця, тринадцяте» (Friday the 13th).
У Грузії - День пам'яті 100 тисяч мучеників Тбілісі, в Македонії - День посадки дерев, у США - День «Пустіть слух», День індійського пудингу.
Пам'ятні дати 13 листопада, річниці та події
У 1805 році віденський м'ясник Йоганн Ланер винайшов сосиски.
У 1851 році почала діяти телеграфна служба між Лондоном і Парижем.
У 1854 році американський вітрильний корабель «New Era», слідуючи з Бремена до Нью-Йорка, розбився, потрапивши на мілину за 15 миль на південь від мису Санді-Хук. Кількість жертв - понад 300 осіб.
У 1914 році в США Мері Фелпс Джекобс запатентувала новий жіночий предмет нижньої білизни, відомий як «ліфчик без спинки».
У 1970 році циклон і приливні хвилі, що нахлинули на Бангладеш, стали причиною загибелі понад 500 тисяч осіб.
У 1971 році відбулося виведення на орбіту навколо Марса першого міжпланетного космічного апарату – «Марінер-9» (США).
У 1980 році американський космічний апарат «Вояджер-1» передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.
У 1985 році відбулося виверження Колумбійського вулкана Невадо-дель-Руїс, який бездіяв з 1845 року. Загинуло понад 20 тисяч людей.
У 1987 році, щоб сприяти «безпечному сексу», а також запобігти зараженню СНІДом, BBC продемонструвала на екранах Британії перший комерційний презерватив.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 13 листопада вшановує пам'ять преподобних Никодима і Спиридона. Цього дня моляться святому Никодиму, який вважався захисником будинку від пожеж. День дуже хороший для мисливців і рибалок.
Що сьогодні не можна робити
13 листопада вважається важким за енергетикою та невдалим. Краще не починати нічого нового й узагалі не вести активну діяльність. Сьогодні, як ніколи, можливі крадіжки і втрати.
Прикмети на 13 листопада
Читайте такожДень студента 2020 в Україні: дата та історія святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- сонячна погода - до сильного вітру;
- горобці голосно цвірінькають - до тепла;
– не чути горобиного цвірінькання - незабаром сильно похолоднішає.
13 листопада іменини
Іменини у маври, Анатолія, Івана, Петра, Артемія, Миколи, Леоніда, Сергія та Олексія.
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