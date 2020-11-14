14 листопада - 318-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 47 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 1 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 14 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День розслабленості і безтурботності, День винного туризму, День спілкування з духом вечора, Всесвітній день боротьби з діабетом, Міжнародний день логопеда, Свято розбитих ліхтарів.

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Пам'ятні дати 14 Листопада, річниці та події

У 1854 році в цей день у результаті бурі на Чорному морі зазнало катастрофи декілька суден англо-французької ескадри, в тому числі – легендарний «Чорний принц».

14 листопада 1889 журналістка Неллі Блай вирушила у навколосвітню подорож, змагаючись з героєм Жюля Верна. Жвава 22-річна Блай (справжнє ім'я Елізабет Кокрейн, 1864-1922), репортер нью-йоркської газети «Нью-Йорк уорлд», поставила за мету побити рекорд героя роману Жюля Верна «Навколо світу за 80 днів». Навіть повторити таке фантастичне на ті часи досягнення здавалося нечуваною зухвалістю, але Неллі Блай перевищила його, об'їхавши Землю навколо за 72 дні 6 годин 10 хвилин 11 секунд. Використовуючи найзвичайніші засоби зв'язку та види транспорту, вона 14 листопада 1889 року попрямувала за маршрутом: Нью-Йорк – Лондон – Париж – Бріндізі – Суец – Цейлон – Сінгапур – Гонконг – Йокогама – Сан-Франциско – Нью-Йорк. Спонсорувала такий незвичайний вояж редакція газети, видавець якої Джозеф Пулітцер привніс в американську пресу ідеї так званого «нового, ефектного журналізму». Коли Жюль Верн отримав попереджувальну телеграму з коротким підписом «Блай», він і уявити собі не міг, що претендентом на побиття рекорду Філеаса Фогга виявиться тендітна дівчина. Фінішувала Блай 25 січня 1890 року. Екіпаж, посланий за дівчиною на вокзал, доставив журналістку в редакцію газети «Нью-Йорк уорлд», де й була зафіксована тривалість навкосвітки з точністю до секунд та оголошений її результат: рекорд Філеаса Фогга побито! Це був зоряний час Неллі Блай. На її адресу та на адресу газети потоком йшли вітальні телеграми. І найціннішою серед них була така: «Я не сумнівався в успіху Неллі Блай. Вона довела свою завзятість і мужність. Ура на її честь! Жюль Верн».

У 1896 році почала роботу гідроелектростанція на Ніагарському водоспаді.

У 1900 році французький сенат дозволив жінкам працювати в адвокатурі.

У 1901 році віденський лікар Карл Ландштейнер розділив усі зразки крові на три групи.

У 1908 році Альберт Ейнштейн представив квантову теорію світла.

У 1961 році в ФРН уперше в світі жінка стала міністром. Це була Елізабет Шварцхаупт, яка очолила охорону здоров'я.

У 1963 році в ході виверження підводного вулкана з'явився острів Суртсей.

У 2002 році стався дефолт в Аргентині.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 Листопада вшановує пам'ять Святих Косми і Даміана Азійських та їхньої матері преподобної Феодотії. Інші назви свята: «Кузьминки», «Кузьма і Дем'ян», «Рукомісники», «Безсрібники», «Божі ковалі». Косма і Дем'ян вважаються покровителями ковалів і майстринь. «Кузьминки» - зустріч зими.

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна важко фізично працювати та займатися рукоділлям.

Прикмети на 14 листопада

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вдень тепла погода - зима буде такою ж;

- пішов сніг - навесні чекайте повноводдя;

- дерева повністю не скинули листя - зима буде лютою, а урожай - поганим.

14 листопада іменини

Іменини у Дениса, Івана, Олександра, Дмитра, Сергія та Уляни.

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Автор: Нана Чорна