19 листопада - 323-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 42 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 6 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 19 листопада 2020

Цього дня відзначає Міжнародний чоловічий день, День відмови від куріння, Всесвітній день сантехніка, Всесвітній день туалету, Всесвітній день філософії, День жіночого підприємництва.

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Пам'ятні дати 19 листопада, річниці та події

19 листопада 1190 року був заснований Тевтонський орден - німецький католицький духовно-лицарський орден. Він виник у Палестині під час хрестових походів. Римський папа Климент III затвердив орден як «Братство тевтонської церкви Святої Марії Єрусалимської» в 1191 році. А за Папи Римському Інокентії III він був перетворений на духовно-лицарський орден, завданнями якого стали: захист німецьких лицарів, лікування хворих, боротьба з ворогами католицької церкви. Як вельми нечисленна церковна організація він існує досі в Німеччині.

У 1703 році в цей день у Бастилії помер в'язень, який увійшов в історію як «людина в залізній масці».

19 листопада 1819 року в Мадриді у спеціально збудованому палацовому будинку відкрився музей, відомий світу як Прадо - одна з найбагатших художніх галерей світу. Спочатку він іменувався Королівським музеєм науки і мистецтва, в колекції якого налічувалося 311 картин. І тільки після націоналізації у 1868 році музей отримав свою нинішню назву - Музей Прадо. Його художня колекція містить безліч шедеврів у всіх жанрах живопису. Вона складена на основі зборів іспанських королів і має шедеври Босха, Веласкеса, Гойї, Рубенса, Суврбарана, Тиціана, Ель Греко та інших великих майстрів. Сьогодні Національний музей Прадо є одним із символів Іспанії. Крім того, це - один із найбільших і значущих музеїв Європейського образотворчого мистецтва. Будівля музею являє собою видатний зразок пізнього іспанського класицизму. Нині колекція музею налічує понад 8600 полотен. Періодично картини з музею експонуються на виставках в інших країнах.

У 1891 році була продана перша іграшкова залізниця. Це відбулося у німецькому Геппінзені.

У 1946 році Генасамблеєю ООН була прийнята резолюція проти релігійного і расового переслідування.

У 1969 році американський космічний корабель «Аполлон-12», пілотований астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Біном і Річардом Гордоном, здійснив посадку на місяць.

У 1969 році відомий бразильський футболіст Едсон Арантес ду Насіменту забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

У 1978 році в результаті масового самогубства членів секти «Храм народів», керованої Джимом Джонсом, в Гайані загинуло 911 осіб.

У 1987 році на аукціоні за рекордну суму 5,5 мільйона доларів був проданий автомобіль «1931 Bugatti Royale».

У 2004 році сталася наймасштабніша бійка в історії американського спорту - між клубами НБА «Детройт Пістонс» і «Індіана Пейсерс».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 листопада вшановує пам'ять святителя Павла-Сповідника, Патріарха Константинопольського, і мучениці Клавдії Анкірської. Інші назви свята: «Павло», «Павло Сповідник»,«Клавдія, «Льодостави».

Що сьогодні не можна робити

Не позичайте і не давайте в борг гроші. Щоб не розсердити Клавдію, не можна їсти у цей день м'ясних продуктів. Вона може наслати хвороби та неприємності. Постарайтеся не ображати домашніх тварин.

Прикмети на 19 листопада

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочивати українці в завершальний місяць рокуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- снігопад - зима буде сніжною;

- немає вітру - скоро похолодає;

- червона зоря - до зливи;

- зоряне небо - до морозу, зірок не видно – до снігопаду.

19 листопада іменини

Іменини у Павла, Германа, Клавдії, Олександри, Віктора і Микити.

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Автор: Нана Чорна