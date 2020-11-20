20 листопада - 324-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 41 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 7 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 20 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день дитини, День Microsoft Windows, День перевтілень, День педіатра, День пам'яті трансгендерів, День індустріалізації Африки, Міжнародний день боротьби зі знущаннями.

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У В'єтнамі - День учителя, у США - День майбутніх учителів Америки, День абсурду, День арахісово-вершкової помадки, День імені свого комп'ютера, День глобальних обіймів бігунів, у Британії - День весілля королеви Єлизавети II, в Мексиці - День революції, в Іспанії - День 20-N, у Бразилії - День свідомості темношкірих, у Таїланді - День військово-морських сил.

Пам'ятні дати 20 листопада, річниці та події

20 листопада 1820 року в Тихому океані стався нещасний випадок з американським китобійним вітрильником «Ессекс». Судно водотоннажністю 238 тонн вийшло на промисел із Порту в штаті Массачусетс у 1819 році. Впродовж майже півтора року екіпаж бив китів у південній частині Тихого океану, поки один кашалот не поклав цьому край. Китобійне судно «Ессекс» було кілька разів протаранене гігантським китом. 20 матросів на трьох крихітних шлюпках дісталися до безлюдного острова Хендерсон, що входить нині до складу Британських островів Піткерн. Голод, спрага і канібалізм погубили майже всіх, аж через 95 днів після нападу кита капітана Полларда та ще одного моряка врятувало інше китобійне судно. Перший помічник Чейз, який врятувався на іншій шлюпці, написав звіт про цю «пригоду». Через тридцять років цей епізод ліг в основу роману Германа Мелвілла «Мобі Дік». Історія півтора століття вважалася матроською «байкою про білого кита», поки у 1974 році схожу особину - молоду самку-альбіноса кашалота - дійсно не спіймали в Атлантиці й не доставили в океанаріум для вивчення.

У 1945 році почався Нюрнберзький процес - суд над військовими злочинцями Третього рейху.

У 1962 році завершилася Карибська криза – черговий виток «холодної війни».

У 1979 році вперше хворому перелили штучну кров.

У 1985 році була запущена версія Microsoft Windows 1.0.

У 1990 році був заарештований серійний убивця Андрій Чикатило - маніяк, садист, збоченець, ім'я якого стало прозивним. Кривава драма, що тривала з 1978 по 1990 рік у Ростовській області, не мала аналогів в історії криміналістики. Людина з вищою освітою, батько двох дітей, Чикатило скоїв 53 доведених убивства (за оперативними відомостями, ним було скоєно понад 65 вбивств). Жертвами маніяка були жінки й діти. Операція з пошуку серійного вбивці «Лісосмуга», що почалася у грудні 1985 року в Ростовській області, - один із наймасштабніших оперативних заходів радянських правоохоронних органів. За весь час операції на причетність до серії вбивств було перевірено понад 200 тисяч осіб, попутно було розкрито 1062 злочини, була накопичена інформація на 48 тисяч осіб із сексуальними відхиленнями, на спецоблік було поставлено 5845 осіб, перевірено 163 тисяч водіїв автотранспорту. Були навіть використані військові вертольоти, щоб патрулювати залізничні колії та прилеглі до них лісосмуги. Розшук убивці обійшовся державі приблизно в 10 мільйонів рублів за цінами 1990 року. Після винесення вироку Чикатило був доставлений до Новочеркаської в'язниці. Перебуваючи в камері смертників, Чикатило стежив за своїм здоров'ям: не курив, робив зарядку, з апетитом їв. Він пройшов масу психіатричних експертиз, якими був визнаний здоровим, писав численні скарги від ЦК КПРС до редакцій центральних газет на суддю й слідство, а також 18 липня 1993 року прохання про помилування на ім'я президента РФ Бориса Єльцина. 4 січня 1994 року було відхилено його останнє прохання, де Чикатило вказував на те, що 40 років пропрацював на благо країни, прожив нелегке трудове життя за «комуністичної тиранії» й мріє жити в новій і вільній країні, а кримінальна справа, де його визначають як ґвалтівника, вбивцю і людожера, повністю сфабрикована й немає ніяких фактів його винуватості. Зазначав, що у нього «психопатія шизоїдно-мозаїчного кола з сексуальними перверсіями, головні болі від черепно-мозкового тиску, безсоння, кошмари, аритмія серця», які він не може довести, оскільки історія хвороби міститься в Шахтинській психіатричній лікарні. Чикатило виставляв себе самого жертвою радянської політичної системи, заявляв, що свято вірив у «перемогу комунізму в усьому світі» і вважає себе єдиним справжнім комуністом - «комуністом № 1». У висновку він просив про посмертну реабілітацію своїх діда і батька, що стали жертвами режиму, а також про скасування власного вироку 1984 року та про переведення з Новочеркаської в'язниці до Москви для того, «щоб говорити правду про цю дивну, сенсаційну справу, щоб написати мемуари про моє трагічне життя, щоб зустрітися з фахівцями - юристами, сексопатологами, психіатрами...». 13 лютого Чикатило повідомили, що нічним рейсом його доставлять до Москви на нове обстеження. Увечері 14 лютого, символічно – в День закоханих, Чикатило на автомобілі УАЗ був доставлений у супроводі двох конвоїрів до місця виконання вироків до розстрілу і страчений пострілом у потилицю. Похований під номером у безіменній могилі на кладовищі Новочеркаської в'язниці.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 20 листопада вшановує пам'ять святого мученика Феодота. У народі його прозвали «Льодоставом», оскільки лід починав сковувати річки та озера. Інші назви свята: «Федот Корчемник», «Зимородок».

Що сьогодні не можна робити

Вагітним не можна цього дня їсти на бігу, інакше дитина буде неспокійною, а також не можна багато спати - малюк виросте неймовірно ледачим. Не плануйте нічого значущого. Не бажано переїжджати або міняти квартиру. День поганий для заручин та одружень. Ще на Федота заборонено в'язати.

Прикмети на 20 листопада

Читайте такожМихайлів день 2020: коли відзначаємо, традиції та заборони святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- йде рясний сніг - навесні розтечуться річки;

- сніг, що випав, ліг щільно до стін будинку - врожай буде непоказним;

- ожеледь - така погода простоїть ще кілька днів.

20 листопада іменини

Іменини у Афанасія, Валерія, Євгена, Сергія, Олексія, Кирила і Павла.

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Автор: Нана Чорна