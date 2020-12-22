22 грудня - 356-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 9 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 9 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 22 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День настання ночі.

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В Україні - День енергетика, День працівників дипломатичної служби, в Індії - День математики, у США - День висадки англійських колоністів, День обміну печивом, День коротунів, День хліба з фініками і горіхами, в Індонезії - День матері, на Кубі - День вчителя, у В'єтнамі - День збройних сил, у Зімбабве - День єдності.

Пам'ятні дати 22 грудня, річниці та події

22 грудня 1938 року траулер "Нерін" виловив на глибині 75 м поблизу гирла річки Чалумна, що впадає в Індійський океан південніше від міста Іст-Лондон у Капській провінції ПАР, невідому півтораметрову сріблясто-блакитну рибу. Прибулий на місце події професор Джеймс Сміт назвав її Latimeria chalumnae на честь директора Іст-Лондонського міського музею Марджорі Куртене-Латимер, якій вдалося розгледіти в улові траулера диво іхтіології. Відкриття латимерії справило сенсацію в науковому світі. Риба належить до загону целакантів, що належить до стародавнього загону кистеперих, яких учені вважали вимерлими ще в крейдяний період. А це понад 70 мільйонів років тому! Другу латимерію спіймали лише через 16 років після першої знахідки між Мадагаскаром і Східною Африкою. Потім у цьому ж районі були відловлені й інші целаканти. За скелетом парних плавників і деякими іншими особливостями будови ці риби близькі до безпосередніх предків наземних хребетних. У них міцні зуби, товста, шипувата циклоїдна луска і потужний плоский хвіст. Шість із семи плавців (не рахуючи хвостового) розташовуються на покритих лускою стеблах і нагадують кінцівки вищих хребетних. Сьомий, спинний плавець - віялоподібний, "звичайного" типу.

У 1989 році Берлінські Бранденбурзькі ворота через 28 років знову були відкриті, ознаменувавши об'єднання НДР і ФРН.

У 2015 році приватна космічна компанія SpaceX уперше в історії вертикально приземлила перший ступінь ракети-носія Falcon 9.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 грудня вшановує пам'ять Святої Анни, яка є матір'ю Богородиці. Анну наші предки вважали покровителькою вагітних.

Що сьогодні не можна робити

Анна є покровителькою багатьох жіночих професій, тому цього дня не можна займатися пранням, шиттям, вишиванням, прибиранням. Вагітним жінкам не можна зустрічатися з хворими людьми - дитина може народитися нездоровою. Ще жінкам у положенні не можна виконувати важку фізичну роботу - це може нашкодити здоров'ю дитини.

Прикмети на 22 грудня

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка Анна до ночі - така зима до весни;

- сонячна погода - 31 січня день буде такий же;

- йде дощ - весна буде дощовою;

- іній на деревах - до хорошого врожаю.

22 грудня іменини

Іменини у Анни, Сафронія, Василя, Олександра, Степана і Володимира.

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Автор: Нана Чорна