22 січня - 22-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 343 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 9 січня Юліанського календаря.

Яке свято 22 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження повітряної кукурудзи (День попкорну), День танцю семи вуалей.

В Україні - День Соборності, у США - Свято життя, День візерунка в горошок, День гострого соусу, День професійної діяльності, День світлого тістечка, День відповідей на запитання вашої кішки, в Польщі - День дідуся, у Британії - День птахів, в Ісландії - День чоловіка (Торраблоут), у Болівії - День заснування багатонаціональної держави, в Таджикистані - День працівників митниці, у Німеччині - Франко-німецький день.

Пам'ятні дати 22 січня, річниці та події

Читайте такожРелігійні свята у січні 2021: православний календар на місяць22 січня 1506 року Папа Юлій II, найбільш войовничий глава Католицької церкви, запросив на службу до Ватикану швейцарських гвардійців, які відтоді охороняють папську резиденцію. Швейцарська гвардія (повна назва – піхотна когорта швейцарців Священної охорони Римського Папи) - це не просто збройні сили Ватикану, а одна з найстаріших армій світу, що збереглися до наших днів, і найменша армія на планеті. У військових діях гвардія брала участь лише одного разу, рятуючи Папу Климента VII 6 травня 1527 року під час нападу на Рим військ імператора Священної Римської імперії Карла V. Цей день увійшов в італійську історію як «Sacco di Roma» - розграбування Риму. Сьогодні гвардійці - візитна картка Ватикану. Жодна урочиста й дипломатична церемонія не обходиться без них. Але основне призначення гвардії - охорона понтифіка. При цьому гвардія є абсолютно сучасним військовим формуванням з відповідною підготовкою та оснащенням. У різні історичні періоди гвардія налічувала до 500 осіб, нині вона складається з 110 військових. Вимоги до кандидата досить жорсткі: швейцарське громадянство, вік від 19 до 30 років, зріст не нижчий за 174 сантиметрів, відсутність сім'ї. Він повинен бути католиком, мати середню освіту й пройти обов'язкову службу в армії. Мінімальний термін служби в гвардії - 2 роки, максимальний – 20 років. Їм заборонено носити вуса, бороду та довге волосся. Одружитися вони можуть тільки за спеціальним дозволом, та й то тільки після трьох років служби і з католичками. Призов на службу здійснюється в Швейцарії, де знаходиться призовний пункт. Остаточний же відбір майбутніх гвардійців здійснює комендант гвардії у Римі. Різні новомодні віяння на зразок допуску на службу жінок категорично відкидаються. Барвиста форма гвардійців Ватикану, за легендою, зшита за малюнками Мікеланджело.

22 січня 1630 року - День народження повітряної кукурудзи (попкорну). За сприятливих умов зерна кукурудзи можуть зберігатися дуже довго. Свідченням цьому є зерна, знайдені археологами в похованнях у Перу. Їхній вік перевищує тисячу років, проте, багато хто з них хоч зараз можна використовувати для приготування «повітряної кукурудзи». А крім зерен кукурудзи, в розкопках знаходили і судини для приготування попкорну. Європейці дізналися про попкорн лише в 1630 році. 22 січня цього року англійські колоністи в Південній Америці взяли у дар від індіанського вождя Кводекуайна мішок попкорну. Лише через два століття Чарлі Крітоз винайшов «Поппер» – машину для попкорну. До речі, винаходу мікрохвильових печей посприяв саме попкорн. При впливі на сирі зерна мікрохвильового випромінювання в 1945 році Персі Спенсер побачив, що вони «вибухають» як від звичайного нагрівання на вогні. І згодом запатентував нову технологію.

У 1970 році відбувся перший регулярний політ «Боїнга 747» з пасажирами на борту – літак вилетів із Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні.

22 січня 1990 року закінчилося слухання у справі Роберта Таппана Морріса. Йдеться про створення першого комп'ютерного вірусу, який отримав увагу в засобах масової інформації. Це також перша судимість у США за «хакерство». Морріс створив програму «Черв'як», здатну відтворюватися самостійно по серверах електронної пошти. «Черв'як» заблокував більш ніж на добу тисячі комп'ютерів в Америці і «пройшовся» по всій планеті. Військові комп'ютерні центри, а також наукові, навчальні та комерційні структури були виведеними з ладу, що шокувало програмістів. Це сталося у «чорний четвер» 3 листопада 1988 року. Порятунок прийшов з Університету Берклі, фахівці якого знайшли «протиотруту», і код програми був декомпільований. Морріс був засуджений до 400 годин громадських робіт, 10000 доларів штрафу, випробувального терміну на три роки та оплати витрат, пов'язаних зі спостереженням за засудженим. А фінансова шкода в мережах на один уражений комп'ютер склала від 200 до 53 000 доларів. Ця історія стала уроком для творців комп'ютерних мереж. Вона змусила задуматися про мережеву безпеку, професіоналізм й акуратність системних адміністраторів.

У 2005 році міністр закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван оголосив, що КНДР є ядерною державою.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 22 січня вшановує пам'ять Пилипа і Євстратія. У народі день назвали Філіпповим днем або Днем Філіпа.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не можна пришивати гудзики - інакше, не скоро позбудетеся старих проблем. Не можна лаятися, сваритися. Якщо ходите в лазню, то банщика потрібно в цей день «задобрити».

Прикмети на 22 січня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- собака спить, згорнувшись у клубок , - до похолодання;

- день ясний - рік буде врожайним і благополучним;

- ворони сидять на верхівках дерев - морози посиляться.

22 січня іменини

Іменини у Петра, Філіпа, Антоніни і Павла.

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Автор: Нана Чорна