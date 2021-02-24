24 лютого - 55-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 310 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 11 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 24 лютого 2021

Цього дня в світі відзначаються День смужок і цяток, Всесвітній день бармена, День народження лотереї.

На Кубі - День початку боротьби за незалежність, Міжнародний фестиваль кубинських сигар, в Естонії - День незалежності, у США - День торгових карток, День «Завдайте собі незручностей», День кукурудзяного коржа, День «Твін-Пікс», у Таїланді - День національного артиста, в Канаді - День боротьби з хуліганством, у Румунії, Молдові – Драгобеті, у Мексиці - День прапора, в Індії - День митного та акцизного управління.

Пам'ятні дати 24 лютого, річниці та події

Читайте такожМасниця 2021: дата початку, історія свята та як прийнято відзначатиУ 1466 році в бельгійському Брюгге відбулася перша офіційна лотерея, організатором якої була вдова фламандського живописця Яна ван Ейка. До речі, згідно з висновками істориків і лінгвістів, слово «лотерея» походить від Франкського «hlot», що означає «жереб». Потім слово перетворилося на англійське «lot», що означає «доля». В Європі офіційна історія лотерей почалася саме з розіграшу, який влаштувала Яна ван Ейка в 25-ту річницю смерті чоловіка. Спробувати щастя отримати грошовий приз міг кожен, хто купив квиток. Збір був призначений для міських бідняків. Варто зазначити, що практично одночасно з появою лотерей почалися і зловживання, а самі розіграші нерідко були звичайним шахрайством. Але в проведенні лотерей були й позитивні моменти. Доходи від них нерідко йшли на благо держави. У Британії на гроші від лотерей були частково або повністю профінансовані такі проекти, як будівництво Британського музею і ремонт мостів. В Америці за допомогою лотереї, проведеної Джорджем Вашингтоном, була побудована дорога через камберлендський гірський район. А в Сіднеї за рахунок податків на азартні ігри побудували оперний театр. Проведення лотерей у різних країнах і в різний час то заборонялося, то дозволялося. Так, у США в 1890 році президент Гаррісон спільно з Конгресом засудив лотереї як «шахрайські й аморальні». Однак, щойно у будь-якої держави виникала потреба в терміновому поповненні скарбниці, лотереї знову дозволялися.

У 1582 році Папа Григорій XIII своєю буллою Inter gravissimas оголосив про реформування літочислення і введення Григоріанського календаря, що використовується сьогодні в більшості країн. На відміну від Юліанського календаря, введеного ще у 45 році до нашої ери Юлієм Цезарем, Григоріанський вважається більш чітким. До 16 століття Юліанський календар через недостатню точність сильно розійшовся з реальністю: найважливіший для визначення великодньої дати день весняного рівнодення з 21 березня перемістився на 11 березня. До Григорія XIII проект намагалися здійснити Папи Павло III і Пій IV, але успіху вони не досягли. Підготовку реформи за вказівкою Григорія XIII здійснювали астрономи Христофор Клавіус і Луїджі Ліліо. Результати їхньої праці були зафіксовані в папській буллі. Новий календар набув чинності 4 жовтня 1582 року й одразу на момент прийняття зрушив на 10 днів поточну дату. Відтепер рік став вважатися високосним, тобто містити 366 днів, якщо його номер без залишку ділиться на 4 і не ділиться на 100, або його номер ділиться без залишку на 400. Крім того, модифікувалися правила розрахунку християнського Великодня. Таким чином, з плином часу Юліанський і Григоріанський календарі розходяться все більше: на 1 добу в століття, якщо номер попереднього століття не ділиться на 4. Григоріанський календар набагато точніше відображає справжній стан речей, ніж Юліанський. Він дає набагато краще наближення до тропічного року. Вказівку перейти на новий календар відразу взяли до виконання тільки католицькі країни: Італія, Іспанія, Португалія, Франція. Німецькі князівства перейшли на новий стиль у 1700 році, Англія - у 1752-му, Російська імперія - у 1918-му, Югославія і Греція - в 1925-му, а В'єтнам - тільки в 1967-му році.

У 1852 році письменник Микола Гоголь спалив другий том своєї, як він сам назвав, поеми «Мертві душі».

У 1902 році у Великобританії доктор Ланчестер запатентував дискове гальмо.

У 1938 році компанія Oral-B випустила першу в світі зубну щітку з нейлоновим волокном замість натуральної щетини. Пристосування, подібні зубній щітці, використовувалися в Азії, Африці, Південній Америці в 4-3 століттях до нашої ери. Стародавні римляни користувалися для чищення зубів спеціальними мазями і дерев'яними паличками, а також порошками, виготовленими з паленого оленячого рогу. В Індії з найдавніших часів і до наших днів використовують для чищення зубів гілочки дерева «нім». Перша ж письмова згадка про зубну щітку зустрічається в англійській пресі у середині 17 століття. І лише в 18 столітті у Німеччині з'явилися зубні щітки, подібні до тієї конструкції, яку ми використовуємо зараз. Але ці щітки були натуральні - з щетиною дикого кабана. Тоді нікому невідомий бізнесмен Пуппенкергер відкрив першу фабрику з виробництва таких щіток. Вони стали швидко поширюватися спочатку в Європі, а потім і по всьому світу. Але справжня революція в «зубній» справі відбулася з винаходом нейлону. І 24 лютого 1938 року була випущена перша в світі зубна щітка зі штучним синтетичним волокном. Порівняно з нейлоновою, натуральна щетина має низку недоліків, особливо в щодо гігієни. Наразі виробництво щіток з натуральною щетиною в світі практично припинено.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 лютого вшановує пам'ять священномученика, єпископа Власія Севастійського (Велеса). У народі його вважають покровителем домашньої худоби. Святий був благочестивим, лікував людей і здійснював чудеса. Ще день називають Власів, або «Власій – збий із зими ріг». Власію молилися про добробут у будинку і господарських справах, про зцілення від хвороб горла й небезпеки задушення кісткою.

Що сьогодні не можна робити

Не можна обманювати - такі дії до невдач та хвороб. Також цього дня не прийнято було важко фізично працювати.

Прикмети на 24 лютого

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- багато довгих бурульок - весна буде пізньою;

- відлига - морозів більше не буде;

- багато снігу - скоро настане весна і в травні буде багато зелені.

24 лютого іменини

Іменини у Захара, Всеволода, Гавриїла, Дмитра і Георгія.

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Автор: Нана Чорна