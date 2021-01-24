24 січня - 24-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 341 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 11 січня Юліанського календаря.

Яке свято 24 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День народження баночного пива, Міжнародний день ескімо, Всесвітній день сміху від живота, Міжнародний день освіти, День обізнаності про синдром Мебіуса.

В Україні - День зовнішньої розвідки, у США - День святості людського життя, День арахісового масла, День компліментів, День лобстера «Термідор», День пивної банки, День «Просто зроби це», в Індії - День дівчаток, на Кіпрі - День святого Неофіта, на Гаваях - Торжество Богоматері Миру, в Румунії - День об'єднання, в Індії - Путрада Екадаші.

Пам'ятні дати 24 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у лютому: скільки будемо відпочивати в третій місяць зими24 січня 41 року відбувся переворот у результаті змови проти Калігули, що закінчився вбивством імператора Римської імперії та його сім'ї й воцарінням Клавдія.

24 січня 1606 року Мадрид вдруге за свою історію став столицею Іспанії - король Філіп III благочестивий (1578-1621) оголосив про перенесення столиці з Вальядоліда до Мадрида. Це було зроблено нібито у зв'язку з тим, що тумани річки Пісуергі, на якій стоїть Вальядолід, несприятливо позначалися на стані його здоров'я. Вперше столиця була перенесена у 1561 році з Толедо Філіпом II. Після другого перенесення столиці Мадрид розвивався стрімко. До 1625 року його населення зросло в п'ять разів і склало 100 тисяч осіб. До речі, в історії Іспанії столиця переносилася з Мадрида ще один раз. Це відбулося у 1936 році, коли головним містом була оголошена Валенсія. Через три роки, у 1939 році, столицею знову став Мадрид.

У 1848 році в Північній Каліфорнії Джеймс Маршалл знайшов великий золотий злиток, що дало поштовх до виникнення явища, яке через рік стало називатися «золотою лихоманкою». Каліфорнійська золота лихоманка - неорганізований масовий видобуток золота в Каліфорнії у 1848-1855 роках. Новина про виявлення золота стрімко поширилася, й незабаром близько 300 тисяч людей прибули до Каліфорнії з інших штатів США та з-за кордону. Всього за кілька років Сан-Франциско виріс із невеликого містечка у велике поселення, в Каліфорнії були побудовані дороги, школи й церкви. Була створена система законів, а у 1850 році Каліфорнія офіційно стала штатом США, який тепер часто називають «Золотий штат». Різко зросла і розвивалася галузь сільського господарства. Але у золотої лихоманки в Каліфорнії виділяють й низку негативних наслідків, серед яких витіснення індіанців з їхніх традиційних земель та заподіяння шкоди навколишньому середовищу.

У 1895 році був встановлений рекорд швидкості на мотоциклі. В Ормонд-Біч (штат Флорида) Гленн Кертіс, інженер, який займався розробкою мотоциклетних двигунів, встановив неофіційний рекорд швидкості – 136,29 миль/год (близько 220 км/год).

24 січня 1935 року в торгівлю надійшли два варіанти банкового пива брендів «Krueger's Finest Beer» і «Krueger's Cream Ale». Вони успішно продавалися. Через рік на нові технології упаковки пива перейшли ще двадцять три заводи США. Спочатку банка відкривалася як звичайна консервна. Потім був придуманий спеціальний ніж (як сучасна відкривачка), яким можна було проколоти дірку в кришці. Інструкція розташовувалася прямо на банку – прочитав, відкрив та випив. Самі банки виготовлялися зі сталі. Пиво у них швидко псувалося й відкрити таку банку було не просто. Після Другої світової війни банки стали довшими, метал тоншим та іншого складу. Така форма була названа Keglined. Алюміній для виготовлення банок першими стали використовувати гавайці в 1958 році. А коли пивоварна компанія «Pittsburgh Brewing Co» спільно з пакувальною фірмою «Alcon» запропонували любителям еля спробувати пиво в алюмінієвих банках із клапанним відкриванням – це викликало справжній фурор. Сьогодні банкове пиво становить серйозну конкуренцію пиву, розлитому в скляні та пластикові пляшки.

У 1984 році цього дня в США у продажу за ціною 2495 доларів за штуку з'явилися перші комп'ютери «Макінтош» компанії Apple.

У 2010 році фантастичний бойовик «Аватар» Джеймса Кемерона, знятий у форматі 3D, став найкасовішим фільмом в історії. У цей день за показниками бокс-офісу він обігнав «Титанік», який мав касу 184,3 млрд доларів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 24 січня вшановує пам'ять двох Феодосіїв - Антіохійського і Великого. Ще день у народі називають «Весняком» або «Федосєєвим теплом» - за днем прогнозували, якою буде погода навесні.

Що сьогодні не можна робити

Не можна стригти волосся - можете накликати біду. Не позичайте гроші.

Прикмети на 24 січня

Читайте такожЗимові свята 2021: повний календар на січень і лютийЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- з ранку йде сніг - до вечора буде мороз;

- день теплий - весна буде ранньою, але дощовою;

- бурульки - лютий буде теплим.

24 січня іменини

Іменини у Михайла, Віталія, Йосипа, Володимира, Степана та Миколи.

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Автор: Нана Чорна