25 листопада - 329-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 36 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 12 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 25 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і День перегляду по сторонах.

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В Індонезії - День учителя, у Польщі - День залізничника, в Таїланді - День пам'яті короля, в Естонії - Кадрін день, у Суринамі - День незалежності, на острові Норфолк - День подяки, у США - День евакуації в Нью-Йорку, День парфе, День регбі, в Боснії і Герцеговині - День державності.

Пам'ятні дати 25 листопада, річниці та події

У 1120 році в протоці Ла-Манш біля берегів Нормандії зазнав аварії «Білий корабель», загинула велика кількість англо-нормандських аристократів, включаючи спадкоємця англійського престолу Вільгельма Аделіна. Його смерть спричинила феодальну анархію в Англії наприкінці 1130-х-1140-х років.

У 1667 році загинули 80 тисяч людей внаслідок землетрусу в Шемасі (Азербайджан).

У 1867 році Альфред Нобель запатентував динаміт.

У 1940 році в мультфільмі Уолтера Ланца вперше з'явився персонаж Вуді Вудпекер.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 листопада вшановує пам'ять Патріарха Іоанна Милостивого. В цей час закінчувалися весільні тижні. Наступні весілля грали вже після закінчення зими - на Масляну.

Що сьогодні не можна робити

Якщо потрібно відправитися в далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня. Намагайтеся не сваритися - будьте доброзичливі й привітні.

Прикмети на 25 листопада

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та заборонено робитиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- досі не похолодало - весна буде ранньою;

- випав сніг - він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

25 листопада іменини

Іменини у Олександра, Арсакія, Афанасія, Ахії, Бориса, Володимира, Данила, Дмитра, Івана, Костянтина, Лева, Матвія, Миколи, Ніла, Степана, Єлизавети та Катерини.

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Автор: Нана Чорна