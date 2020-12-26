26 грудня - 360-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 5 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 13 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 26 грудня 2020

Цього дня у світі відзначаються День подарунків, День полювання на сни, Міжнародний день круп'є, Католицький день пам'яті святого Стефана.

У США - Фестиваль «Кванза», День скиглія, День карамельної тростини, День Подяки, в Болгарії - День батька, у Намібії - День сім'ї, в ПАР - День доброї волі, на Багамських Островах - Карнавал «Джункано», на Соломонових Островах - День подяки, в Ірландії - День Кропивника, у Словенії - День незалежності і єдності.

Пам'ятні дати 26 грудня, річниці та події

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць прийдешнього року26 грудня 1783 року відбулася презентація парашута. Історія така: в 1783 році французький фізик Луї Себастьян Ленорман удосконалив відомий вже понад ста років парашут Фауста Верначіо, зробивши його не тільки більш надійним, але й красивішим. Парашут Ленормана являв собою жорсткий конусоподібний купол, зшитий з полотна і для зменшення повітропроникності обклеєний зсередини папером, зі стропами, що спускаються від периметра, які кріпилися до сидіння, сплетеному з вербових прутів. 26 грудня 1783 року Ленорман стрибнув з даху будинку в Парижі. Стрибок вдався. Підбадьорений успіхом, він вдруге стрибнув уже зі шпиля обсерваторії в Мольпельє. А перший в історії політ із парашутом здійснив співвітчизник Ленормана, повітроплавець Бланшар. 3 червня 1785 року він піднявся з Марсового поля в Парижі на повітряній кулі й скинув з нього на парашуті собаку. Пес неушкодженим опустився на землю. Початок застосування парашута для порятунку людського життя поклав французький повітроплавець Гарнерен. 22 жовтня 1797 року він піднявся на повітряній кулі в парку Монсо. Досягнувши висоти 700 метрів, він обрізав мотузку, що з'єднувала його парашут і кошик з аеростатом. Аеростат розірвався, і парашут, під яким висів Гарнерен, став швидко опускатися. Опустившись у поле, Гарнерен сів на коня і повернувся в парк Монсо, де був зустрінутий радісною публікою. На своєму примітивному парашуті Гарнерен стрибав ще кілька разів, потім навчив цього мистецтва своїх близьких. Наприклад, його племінниця Єлизавета Гарнерен зробила близько 40 парашутних стрибків, і стала першою в світі парашутисткою.

У 1898 році французькі хіміки П'єр і Марія Кюрі виявили, що відходи, які залишаються після виділення урану з уранової руди (уранова смолка, що видобувалася в чеському місті Йоахімсталь), більш радіоактивні, ніж чистий уран. З цих відходів подружжя Кюрі після декількох років інтенсивної роботи виділило два сильно радіоактивних елементи: полоній і радій. 26 грудня 1898 року у Французькій академії наук Кюрі зробили перше повідомлення про відкриття радію. У 1902 Кюрі і Андре Дебьерн виділили чистий радій шляхом електролізу хлориду радію на ртутному катоді та подальшої дистиляції у водні. Виділений елемент являв собою ізотоп радій-226, продукт розпаду урану-238. За відкриття радію і полонія подружжя Кюрі отримало Нобелівську премію. Отримати чистий радій на початку 20 століття вартувало величезної праці. Марія Кюрі працювала 12 років, щоб отримати крупинку чистого радію. Щоб отримати всього 1 г чистого радію, потрібно було кілька вагонів уранової руди, 100 вагонів вугілля, 100 цистерн води і 5 вагонів різних хімічних речовин.

У 1939 році стався землетрус в турецькому місті Ерзінджан, який забрав життя близько 39 тисяч осіб.

У 1946 році в Лас-Вегасі відкрився готель «Фламінго», побудований знаменитим гангстером Багсі Сігелем. З цього дня почалося перетворення Лас-Вегаса на світову столицю грального бізнесу.

У 2003 році стався землетрус в іранському БАМі з магнітудою 6,7 бала за шкалою Ріхтера, загинули десятки тисяч людей.

У 2004 році стався землетрус в Індійському океані, що викликав найбільш смертоносне цунамі в сучасній історії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 грудня вшановує пам'ять святого мученика Євстратія Севастійського, а також Євгена, Авксентія, Ореста і Мардарія. Інші назви свята: «Євстрат - сонечку радий», «Дарій», «Мардарій», «Відьмині посиденьки».

Що сьогодні не можна робити

На «Відьмині посиденьки» не починайте жодних нових справ. Не проходьте повз людей, які просять милостиню. Допомагайте тим, у кого важке становище.

Прикмети на 26 грудня

Читайте такожПодарунки чоловікові на Новий рік 2021: як зверни презент – найліпші ідеїЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

– сонячний день - 31 грудня він буде таким же;

- заметіль - до пізньої весни.

26 грудня іменини

Іменини у Арсенія, Олександра, Аркадія, Євгена, Василя, Олексія, Германа, Никодима, Анастасії, Григорія, Володимира, Миколи та Івана.

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Автор: Нана Чорна