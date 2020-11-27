27 листопада - 331-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 34 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 14 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 27 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Чорну п'ятницю, День прослуховування музики вечірнього міста, Всесвітній день відмови від покупок.

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У США - День баварського кремового пирога, День слухання, День чищення зубів, в Іспанії - День вчителя, у Венесуелі - День авіації, в Палау - День сім'ї, у Шрі-Ланці - День великих героїв, у Таїланді - День охорони здоров'я, на Кубі - День пам'яті студентів-медиків, у Британії - День Ланкаширу.

Пам'ятні дати 27 листопада, річниці та події

27 листопада 1895 року в Парижі Альфред Нобель – творець динаміту, шведський хімік і інженер - підписав свій знаменитий заповіт, згідно з яким значна частина його статків повинна була піти на створення фонду та встановлення премії для заохочення першовідкривачів у галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, а також літераторів і тих, хто найбільше зробив на користь світу, незалежно від національності. Премії в галузі науки і літератури передбачалося вручати у Швеції, а премію миру - в Норвегії. З цього заповіту і почалася історія Нобелівської премії, фонд якої склав 31 мільйон крон. До речі, Нобель задумався про заснування премії після того, як у 1888 році прочитав у французькій газеті опублікований помилково некролог на самого себе під назвою «торговець смертю мертвий». Він вирішив виправити ставлення до нього людства і придумав премію. 10 грудня 1896 року Альфред Нобель помер в Італії від інсульту. Пізніше ця дата буде оголошена Днем Нобеля. Після розтину заповіту родичі залишилися вкрай незадоволені. Шведський король Оскар II теж висловив своє «фе», він не хотів, щоб фінанси йшли з країни навіть у формі премій за світові заслуги. Але в червні 1898 року родичі Нобеля підписали угоду про відмову від подальших претензій на капітал, отримали схвалення уряду Швеції й основні положення, пов'язані з присудженням премій. У 1900 році статут Нобелівського фонду і регламентаційні правила були підписані королем Швеції. Вперше премія була присуджена у 1901 році. На сьогодні Нобелівська премія - найпрестижніша нагорода в галузі фізики, хімії, фізіології, медицини, економіки, літератури та світу.

Цього дня у 1906 році в Турині була заснована Італійська автобудівна компанія Lancia. Її засновниками є відомий гонщик Вінченцо Лянча і його компаньйон Клаудіо Фоджолін. Рік потому з воріт заводу виїхав перший автомобіль під маркою Lancia.

У 1918 році урядом гетьмана Павла Скоропадського була заснована Національна академія наук України. Володимир Вернадський - учений-натураліст, мислитель і громадський діяч - став членом-засновником і першим президентом НАН.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 27 листопада вшановує пам'ять святого апостола Пилипа. Цей день є останнім перед початком великого Різдвяного посту.

Що сьогодні не можна робити

Не сваріться, не сперечайтеся, не зліться. Якщо проведете день мирно та з хорошим настроєм, то вам буде багато в чому везти тривалий час. Не починайте нових справ, інакше на вас чекають фінансові проблеми.

Прикмети на 27 листопада

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ясний день - рік буде неврожайним;

- багато снігу - до тривалих дощів;

- сильно каркають ворони - до відлиги;

- дерева в інеї - до врожайного року.

27 листопада іменини

Іменини у Григорія, Анни, Дмитра та Віктора.

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Автор: Нана Чорна