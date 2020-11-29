29 листопада - 333-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 32 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 16 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 29 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День любителя гострих відчуттів, Першу неділю Адвенту, Міжнародний день солідарності з палестинським народом і День електронних вітальних листівок.

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Пам'ятні дати 29 листопада, річниці та події

29 листопада - День народження іспанського футбольного клубу "Барселона", однієї з кращих команд світу. "Барса" була заснована у 1899 році групою швейцарських, британських, іспанських футболістів на чолі з Жоаном Гампером. 22 жовтня 1899 року він дав оголошення у місцеву газету, в якому запросив усіх охочих взяти участь у створенні футбольного клубу. На оголошення відгукнулися 11 осіб, які 29 листопада зібралися на установчі збори, підсумком яких і стало створення "Барси". Сьогодні "Барселона" – один із найбільших світових клубів, що володіє воістину фантастичним набором титулів і трофеїв – у своїй історії він виграв усі європейські Кубки, 25 разів ставав чемпіоном Іспанії, 30 разів володарем національного Кубка Іспанії, 13 разів - Суперкубка Іспанії. Також він володар безлічі інших кубків і багаторазовий переможець Ліги чемпіонів. "Барселона" посіла 4 місце в списку найкращих футбольних клубів XX століття за версією ФІФА, 5 місце - за версією журналу "Kicker". Офіційними кольорами клубу є синій і гранатовий. Гербом "Барселони" спочатку був герб міста, але у 1910 році був створений власний герб, варіант якого й використовується досі. Футбольний клуб також має чотири професійні команди з інших видів спорту (футзалу, баскетболу, роликового хокею та гандболу), а ще підтримує безліч аматорських команд. Клуб став одним із символів Каталонії, звідси й фраза - "El Barca es mes que un club" – "Барса" - це більше, ніж просто клуб".

У 1945 році була проведена перша в світі рятувальна операція за участю вертольота.

У 1947 році Генеральна Асамблея ООН прийняла план поділу Палестини на єврейську та арабську держави.

У 2009 році в Швейцарії відбувся референдум, підсумком якого стала заборона на будівництво мінаретів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 29 листопада вшановує пам'ять апостола, євангеліста Левія Матвія. Інші назви свята: "Матвій", "Матвій – зима відпотій", "Зима потіє". Прізвисько "Зима відпотій " день отримав за те, що 29 листопада часто бували відлиги.

Що сьогодні не можна робити

Небажано важко фізично працювати. Не вдягайте червоне і не виглядайте в дзеркало, якщо не хочете накликати на себе біду. А якщо випадково вдягли річ навиворіт, то краще з дому не виходити - на вас чекають неприємності.

Прикмети на 29 листопада

Читайте такожДень матері 2021 в Україні: дата та історія свята матерівЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- день холодний - зима буде люта;

- день теплий і дощовий - зима буде тепла;

- випав сніг - він не розтане до повені;

- дме сильний вітер - зима буде з хуртовинами і хуртовинами;

- хмари по небу пливуть 29 листопада - скоро настане студена погода.

29 листопада іменини

Іменини у Сергія, Віктора, Михайла, Дмитра, Івана та Василя.

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Автор: Нана Чорна