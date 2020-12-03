3 грудня - 337-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 28 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 20 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 3 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День позитивних відповідей, Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп'ютерної 3D-графіки, Міжнародний день боротьби з пестицидами, Міжнародний день баскської мови.

У США - День яблучного пирога, День даху над головою, на Кубі - День лікаря, в Індії - День адвоката, в Індії, Іспанії - День святого Франциска Ксаверія.

Пам'ятні дати 3 грудня, річниці та події

У 1586 році в Англію з Колумбії прибули кораблі, які вперше до Європи завезли картоплю.

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніУ 1775 році відбулося перше офіційне підняття американського прапора на борту морського судна «Альфред».

У 1967 році в госпіталі Грут Шут, Кейптаун (ПАР), була проведена перша в історії медицини операція з пересадки серця. Хірург Крістіан Барнард пересадив 54-річному Луїсу Вашканському серце молодої жінки, яка потрапила в автомобільну катастрофу. Через 18 днів після операції Вашканський помер від пневмонії. Однак наступний пацієнт, Філіп Блайберг, прожив із пересадженим серцем більш як 19 місяців. До кінця 1968 року в світі було зроблено вже близько 100 пересадок серця. У 1970-ті роки подібних операцій проводилося не так багато, оскільки виявилося, що пересаджене серце відторгається імунною системою організму. Але на початку 1980-х років, з відкриттям імунодепресантів, кількість таких операцій різко зросла. А в сучасній трансплантології пересадка серця стала рутинною операцією, після якої пацієнти живуть більш ніж 10 років. У 1999 році Крістіан Барнард створив фонд для проведення благодійних акцій по всьому світу. Фінансував його сам, випускаючи екологічно чисті продукти і видаючи свої книги. Хірург надав фінансову допомогу дитячій клініці Інституту онкології в Мінську для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Другий його фонд - «Серце світу» - допомагає дітям і матерям з країн з низьким життєвим рівнем.

У 1989 році президент США Джордж Буш і генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов заявили, що їхні країни більше не є противниками. День увійшов в історію як офіційна дата закінчення «холодної війни».

3 грудня 1992 року відбулася подія, що стала важливою віхою в історії розвитку технологій комунікації. Відбулася перша у світі передача СМС-повідомлення. Ідея створення подібного сервісу виникла в середині 1980-х років, коли велися роботи зі створення стандарту GSM. Група європейських інженерів (вони представляли різні компанії з різних держав Європи) в рамках цього проекту зробила вдалу спробу розробки і впровадження служби коротких повідомлень. Звідти ж з'явилася й абревіатура, яка тепер на слуху у більшості жителів планети: SMS (від англ. Short Message Service), що в перекладі означає буквально «Служба Коротких Повідомлень». Звернувшись до цієї ідеї в 1984 році, інженери зуміли домогтися успіху в її реалізації, і 3 грудня 1992 року перша СМС-ка була відправлена з комп'ютера на мобільний телефон інженером Нейлом Папуортом. Зміст повідомлення був класичним привітанням з Різдвом, що складається їх двох слів: «Merry Christmas!». Через 10 років Можливість відправки і прийому коротких текстових повідомлень за допомогою мобільного телефону практично повністю витіснила з ринку пейджери. Цьому сприяло й поступове зниження вартості послуги СМС. Сьогодні СМС відіграє велику роль у повсякденному житті.

У 1997 році був підписаний оттавський договір про заборону застосування, виробництва, накопичення та експорту протипіхотних мін.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 грудня вшановує пам'ять святого Прокла, він опікувався знедоленими і слабкими, прославився численними чудесами. Інші назви свята: «Прокл», «День Прокла і Прокли», «Проклиначі нечисті». У цей день було прийнято проклинати всяку нечисть, щоб вона довше не вилазила зі своїх нір і не каламутила життя.

Що сьогодні не можна робити

Якщо вам необхідно відправитися у далеку дорогу, то цей день не підійде, постарайтеся перенести поїздку. Також постарайтеся не сваритися з оточуючими, а навпаки будьте доброзичливими та привітними.

Прикмети на 3 грудня

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочивати українці цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- пір'яні хмари пливуть один за одним - наближається хуртовина;

- пішов дощ - і в третій день літа теж буде лити;

- снігурі заливаються - до хуртовини.

3 грудня іменини

Іменини у Анатолія, Анни, Фекли, Григорія, Йосипа, Олексія, Тетяни, Івана, Миколи, Володимира та Олександра.

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Автор: Нана Чорна