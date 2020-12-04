4 грудня - 338-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 27 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 4 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день обіймів, День частування птахів і білок, Міжнародний день гепарда, День вина «Каберне Фран».

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У США - День печива, День подяки бармену, День грального кубика, День «носіть коричневе взуття», П'ятниця штучного хутра, в Таїланді - День навколишнього середовища, у Польщі - День шахтаря, в Індії - День Військово-морського флоту, в Мексиці - День ремісників, у Гані - День фермера, в Киргизстані - День епосу «Манас», у Тонга - День проголошення держави.

Пам'ятні дати 4 грудня, річниці та події

4 грудня 1674 року французькі єзуїти заснували Чикаго. Історія така: у 1666 році 38-річний єзуїт Жак Маркетт вирушив у французькі північноамериканські володіння навертати до християнського Бога індіанців і заодно досліджувати невідомі простори на південь від Великих озер. 4 грудня 1674 року для зимівлі він заснував біля південно-західного краю озера Мічиган місіонерський пост. Згодом на цьому місці виросло американське місто Чикаго, нині третє за кількістю жителів і друге за фінансово-економічним значенням місто США, яке вважається економічною, промисловою, транспортною та культурною столицею Середнього Заходу. Неофіційно його іноді також називають «Місто вітрів». Назва ж міста Chicago (Чикаго) - це змінене французами слово з мови місцевих індіанців майамі-іллінойс «shikaakwa», яке означає «дика цибуля». Статус міста Чикаго отримав у 1837 році.

4 грудня 1791 року в Лондоні вийшов перший номер щотижневої недільної газети «The Observer» («Спостерігач»). Це британське видання є першою і найстарішою в світі недільною газетою. Її засновником став молодий ірландець Вільям Борн. Він взяв під своє підприємство кредит у 100 фунтів стерлінгів - величезну на ті часи суму. Однак через три роки за газетою значився борг у 1600 фунтів! Щоб не потрапити в боргову в'язницю, Борн швиденько перепродав газету своєму рідному братові. Той виявився більш щасливим бізнесменом. У 1812 році до газети «The Observer» нарешті прийшла справжня слава. Одного разу один з її журналістів виявився свідком убивства англійського прем'єр-міністра, і йому ж вдалося затримати вбивцю.

«The Observer» дожив до наших днів, змінивши безліч редакторів і господарів. Серед спеціальних кореспондентів видання були Джордж Оруелл і Кім Філбі. У 1993 році «The Observer» стала частиною щоденної британської газети «The Guardian», заснованої в 1821 році, і виходить у вигляді її недільного випуску.

4 грудня 1930 професор Цюріхського вищого технічного училища Вольфганг Паулі (1900-1958), один із творців сучасної квантової фізики, направив на Міжнародну конференцію з питань радіоактивності, що проходила в Тюбінгіні, листа, в якому виклав свою гіпотезу про існування нейтрино. Цю «примарну» частинку він назвав нейтроном, оскільки "справжній" нейтрон тоді ще не був відкритий. Назва «нейтрино» (італійською «нейтрончик») через два роки запропонував італійський фізик Енріко Фермі (1901-1954). Нейтрон був експериментально відкритий у 1932 році, а непрямі докази існування нейтрино були знайдені в 1953 році.

У 1932 році в СРСР приймається декрет, що забороняє видачу продовольчих карток «дармоїдцям і паразитам». Це відбувалося під час Голодомору.

У 1971 році під час концерту Френка Заппи було спалено казино в Монтре, що розташоване у Швейцарії, на береговій лінії Женевського озера. Містечко служило місцем проведення джазового фестивалю. Подія увічнена в пісні групи Deep Purple «Smoke on the Water» - «Дим над водою».

У 1979 році була відкрита станція Київського метрополітену «Піонерська» (нині «Лісова»).

У 1980 році група Led Zeppelin оголосила про свій розпад.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 грудня відзначає введення у храм Пресвятої Богородиці. Це один із дванадцяти великих церковних свят у році, не рахуючи Великодня, який триває п'ять днів. Інші назви свята: «Введення», «Ввезення», «Ворота зими», «Свято молодої сім'ї».

Що сьогодні не можна робити

Не можна сильно веселитися, краще сходіть на тихі посиденьки в гості, а ще краще – у храм. Не займайтеся важкою роботою, не шийте, не прибирайте, не періть. Також не можна відмовляти в милостині нужденним. Ще заборонено категорично укладати шлюби. А ось хрестити дітей можна. Також не давайте в борг, щоб у самих не було проблем з фінансами.

Прикмети на 4 грудня

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- морозний день - зима буде холодною та сніжною;

- яскраве сонце - погода буде хорошою;

- мороз - літо наступного року буде дуже спекотним.

4 грудня іменини

Іменини у Олександра і Марії.

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Автор: Нана Чорна