4 листопада - 308-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 57 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 22 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 4 листопада 2020

Цього дня світ відзначає День турботи про себе, День народження касового апарату і День обізнаності про стрес.

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Пам'ятні дати 4 листопада, річниці та події

У 1493 році експедиція Христофора Колумба відкрила Острів Гваделупа.

У 1862 році американський винахідник, лікар, володар понад півсотні патентів Річард Гатлінг запатентував перший у світі багатостовбурний кулемет Revolving Battery Gun.

У 1879 році Джейдс Рітті запатентував перший касовий апарат. Раніше не завжди торговці могли точно визначити власні доходи. Часто відомості, що подаються найманими працівниками в щоденних гросбухах, не відрізнялися точністю й були неповними і недостовірними. А у власника підприємства не було ніякої можливості викрити своїх підлеглих у недобросовісності. Це давало найширші можливості для розкрадань, особливо при великому товарообігу. Господар маленького кафе в американському місті Дейтон, штат Огайо, Джеймс Рітті опинився саме в такій ситуації. Його заклад був популярним, потік відвідувачів не вичерпувався, але кафе майже не приносило доходу. Як з'ясувалося, причиною тому було злодійство буфетників. Одного разу Рітті вирушив відпочивати в Європу і, прогулюючись кораблем, забрів у машинне відділення, де звернув увагу на пристрій, що автоматично відраховував кожен оборот рухового валу. Рітті осінила думка, що подібний пристрій може фіксувати кожну покупку в барі або кафе. Повернувшись додому, Рітті разом із братом сконструював найпростіший касовий апарат, запатентований 4 листопада 1879 року. У першій моделі кожна торгова операція фіксувалася на диску. Пізніше з'явився спеціальний індикатор, що дозволяв і касиру, і покупцеві бачити вартість покупки. Як результат - спокуса що-небудь приховати ставала значно меншою. Рітті також придумав пристосування, що фіксувало кожну грошову операцію на паперовому рулоні. Тепер господар міг звірити суму готівки в касі з сумою, позначеною на рулоні, і точно дізнатися, скільки було зроблено покупок за день. Кафе стало приносити непоганий дохід не тільки через «чесність» буфетників, а й через наявність незвичайного апарату, який збирав натовпи роззяв. Згодом винахід Рітті отримало назву "непідкупний касир Рітті".

У 1890 році в Лондоні відкрилася перша у світі підземна електрична дорога-метро. З 1890 року замість тунелів дрібного закладення стали будувати лінії на електричній тязі, які в центрі міста проходять у тунелях глибокого закладення, а на околицях виходять на поверхню. Перша в світі підземна електрична дорога - Північна лінія на ділянці Стоквелл - Кінг Вільям-Стріт. Відкрив рух і першим пасажиром став принц Уельський, майбутній король Великобританії Едуард VII. Перша електрична лінія протяжністю в шість кілометрів називалася Metropolitan Railway, тобто "Столична залізниця". Скорочення цієї довгої назви до п'яти букв і породило всім нам знайоме "метро". У 1890-1904 роках були побудовані чотири такі лінії, що отримали загальне найменування Індепендент-тьюб. Три пізніші лінії, відкриті у 1906-1907 роках, отримали класифікацію Йеркс-тьюб, за прізвищем чиказького мільйонера Йеркса, на гроші якого вони були споруджені. З цього часу почалася й поетапна електрифікація паровозних ліній, яка повністю завершилася до 1913 року. Нині лондонський метрополітен включає в себе 270 станцій, протяжність шляхів – понад 400 кілометрів.

У 1922 році була виявлена гробниця фараона Тутанхамона. Тутанхамон-фараон XVIII династії єгипетських фараонів, що правив у 1347-1337 до н.е. гробниця Тутанхамона розташована в Долині царів, і це єдина майже не розграбована усипальниця. Вона була виявлена двома англійцями - єгиптологом Говардом Картером і археологом-любителем лордом Карнарвоном. У гробниці збереглися численні прикраси, а також саркофаг з чистого золота з муміфікованим тілом фараона. 4 листопада 1922 був розчищений вхід до гробниці. Печатки на дверях виявилися недоторканими, що вселяло надії на можливість здійснення найбільшого археологічного відкриття століття. Картер і Карнарвон стали першими за три тисячоліття людьми, які спустилися в гробницю. Після тривалих розкопок 16 лютого 1923 року Картер спустився в "золотий чертог" - похоронну камеру гробниці, де був сам саркофаг фараона. Серед начиння та інших предметів, похованих з фараоном, було виявлено безліч зразків мистецтва Амарнського періоду. Власник виявлених скарбів, тоді ще практично невідомий юний правитель Єгипту, відразу ж перетворився на об'єкт підвищеної уваги, а феноменальне відкриття не тільки зробило його ім'я загальновідомим, але й викликало черговий сплеск інтересу до слідів єгипетської цивілізації в сучасному світі. Лорд Джордж Карнарвон, який фінансував розкопки, помер 5 квітня 1923 року в Каїрському готелі "Континенталь" від запалення легенів, проте практично відразу виникли містифікації навколо його смерті. У наступні роки Преса підігрівала чутки про "прокляття фараонів", що нібито призвело до загибелі першовідкривачів гробниці. Всього було 22 "жертви прокляття", 13 з яких безпосередньо були присутні під час розкриття гробниці. Однак факти свідчать про те, що докази "прокляття" були підігнані для досягнення газетної сенсації: абсолютна більшість учасників експедиції Картера досягли похилого віку, середня тривалість їхнього життя становить 74,4 року. Одна з популярних теорій, які намагаються проаналізувати загибель учасників експедиції, пов'язує її з грибком або іншим мікроорганізмом, які були в усипальниці, що пояснює, зокрема, той факт, що першим помер астматик лорд Карнарвон.

У 1950 році в Римі була прийнята Конвенція Про захист прав людини і основних свобод, відома як Європейська конвенція з прав людини.

У 1966 році сталася сильна повінь в центральних і північних районах Італії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 4 листопада святкує День Казанської ікони Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме цього дня, то молитва буде мати унікальну силу.

Що сьогодні не можна робити

Не варто сумувати. Якщо займаєтеся ремонтом або будівництвом, рекомендується у цей день завершити всі роботи.

Прикмети на 4 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- якою буде погода в цей день - такою буде і зима;

- цілий день ясно - до похолодання.

4 листопада іменини

Іменини у Анни, Костянтина, Володимира, Максима, Івана, Олександра, Дениса, Василя, Єлизавети, Іраклія та Миколи.

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Автор: Нана Чорна