6 березня - 65-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 300 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 6 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день зубного лікаря, День боротьби зі світовим безробіттям, Європейський день праведників світу, День відкритих даних, Всесвітній день лімфедеми.

У США - День печива «Oreo», День генеалогії, День сукні, День чізкейку з білим шоколадом, День заморожених харчових продуктів, у Монголії - День друку, в Гані - День незалежності, в Гуамі - День Магеллана, на острові Норфолк - День заснування.

Пам'ятні дати 6 березня, річниці та події

Читайте такожМасниця 2021: коли починається, що означає та як прийнято святкуватиУ 632 році відбулася остання проповідь Мухаммеда.

У 1521 році Фернан Магеллан під час навколосвітньої подорожі відкрив острів Гуам. Магеллан - португальський та іспанський мореплавець, який здійснив першу навколосвітню подорож. Він став першим європейцем, який пройшов із Атлантичного океану до Тихого.

У 1665 році в Лондоні вийшов перший у світі науковий журнал - «Філософські праці Королівського товариства».

У 1788 році відбулося прибуття першого Королівського флоту на острів Норфолк (неметропольне церемоніальне графство на сході Англії. Входить до складу регіону Східна Англія). Це - заснування перших англійських поселень для засуджених.

У 1810 році Іллінойс став першим американським штатом, який запровадив обов'язкову вакцинацію.

У 1834 році в Канаді місто Йорк було перейменовано на Торонто.

У 1853 році у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді «Травіата».

У 1857 році Верховний суд США постановив, що раби є майном, а не громадянами.

У 1899 році німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин. Сьогодні універсальні лікувальні якості та широке поширення у медицині дають підставу назвати аспірин одними із головних ліків.

У 1902 році був заснований футбольний клуб «Реал» (Мадрид).

У 1924 році у Ватикані був встановлений перший радіоприймач.

У 1930 році в Спрінгфілді почала продаватися перша заморожена їжа під маркою «Clarence Birdseye».

У 1938 році в Лондоні тролейбуси прийшли на зміну трамваям.

У 1964 році чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв мусульманство і взяв ім'я - Мухаммед Алі.

У 1967 році дочка Сталіна Світлана Аллілуєва попросила політичного притулку в посольстві США у Делі.

У 1970 році в Англії вийшов останній сингл Бітлз «Let It Be».

У 1980 році вперше членом Французької академії була обрана жінка - письменниця Маргеріт Юрсенар.

У 1985 році американський боксер Майк Тайсон почав професійну кар'єру, нокаутувавши Гектора Мерседеса.

У 1986 році автоматична міжпланетна станція «Вега-1», політ якої здійснювався в рамках міжнародного проекту «Венера - комета Галлея», виконала програму досліджень комети Галлея.

У 1997 році королева Великої Британії Єлизавета II відкрила власний перший офіційний сайт.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 березня вшановує пам'ять преподобного Тимофія. У народі день назвали «Тимофій», «Тимофій весняний», «Весняк», «Тимофій Весновій», «Тепло біля дверей».

Що сьогодні не можна робити

Бажано не вживати алкоголь, навіть у малій кількості. Не можна поливати рослини й висаджувати нові. Не залишайте справи незакінченими.

Прикмети на 6 березня

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- під деревами розтанув сніг - скоро буде тепло;

- потекли струмки - посівна буде ранньою.

6 березня іменини

Іменини у Феодора, Тимофія і Георгія.

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Автор: Нана Чорна