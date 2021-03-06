Яке свято 6 березня 2021
Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день зубного лікаря, День боротьби зі світовим безробіттям, Європейський день праведників світу, День відкритих даних, Всесвітній день лімфедеми.
У США - День печива «Oreo», День генеалогії, День сукні, День чізкейку з білим шоколадом, День заморожених харчових продуктів, у Монголії - День друку, в Гані - День незалежності, в Гуамі - День Магеллана, на острові Норфолк - День заснування.
Пам'ятні дати 6 березня, річниці та події
Читайте такожМасниця 2021: коли починається, що означає та як прийнято святкуватиУ 632 році відбулася остання проповідь Мухаммеда.
У 1521 році Фернан Магеллан під час навколосвітньої подорожі відкрив острів Гуам. Магеллан - португальський та іспанський мореплавець, який здійснив першу навколосвітню подорож. Він став першим європейцем, який пройшов із Атлантичного океану до Тихого.
У 1665 році в Лондоні вийшов перший у світі науковий журнал - «Філософські праці Королівського товариства».
У 1788 році відбулося прибуття першого Королівського флоту на острів Норфолк (неметропольне церемоніальне графство на сході Англії. Входить до складу регіону Східна Англія). Це - заснування перших англійських поселень для засуджених.
У 1810 році Іллінойс став першим американським штатом, який запровадив обов'язкову вакцинацію.
У 1834 році в Канаді місто Йорк було перейменовано на Торонто.
У 1853 році у Венеції пройшла прем'єра опери Джузеппе Верді «Травіата».
У 1857 році Верховний суд США постановив, що раби є майном, а не громадянами.
У 1899 році німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин. Сьогодні універсальні лікувальні якості та широке поширення у медицині дають підставу назвати аспірин одними із головних ліків.
У 1902 році був заснований футбольний клуб «Реал» (Мадрид).
У 1924 році у Ватикані був встановлений перший радіоприймач.
У 1930 році в Спрінгфілді почала продаватися перша заморожена їжа під маркою «Clarence Birdseye».
У 1938 році в Лондоні тролейбуси прийшли на зміну трамваям.
У 1964 році чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв мусульманство і взяв ім'я - Мухаммед Алі.
У 1967 році дочка Сталіна Світлана Аллілуєва попросила політичного притулку в посольстві США у Делі.
У 1970 році в Англії вийшов останній сингл Бітлз «Let It Be».
У 1980 році вперше членом Французької академії була обрана жінка - письменниця Маргеріт Юрсенар.
У 1985 році американський боксер Майк Тайсон почав професійну кар'єру, нокаутувавши Гектора Мерседеса.
У 1986 році автоматична міжпланетна станція «Вега-1», політ якої здійснювався в рамках міжнародного проекту «Венера - комета Галлея», виконала програму досліджень комети Галлея.
У 1997 році королева Великої Британії Єлизавета II відкрила власний перший офіційний сайт.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 6 березня вшановує пам'ять преподобного Тимофія. У народі день назвали «Тимофій», «Тимофій весняний», «Весняк», «Тимофій Весновій», «Тепло біля дверей».
Що сьогодні не можна робити
Бажано не вживати алкоголь, навіть у малій кількості. Не можна поливати рослини й висаджувати нові. Не залишайте справи незакінченими.
Прикмети на 6 березня
Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- під деревами розтанув сніг - скоро буде тепло;
- потекли струмки - посівна буде ранньою.
6 березня іменини
Іменини у Феодора, Тимофія і Георгія.
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