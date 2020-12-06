6 грудня - 340-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 25 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 6 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День народження Санта-Клауса, День рудих думок, День народження мікрохвильової печі, День ялинки з рукавицями, Католицький день святого Миколая, Другу неділю Адвенту.

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Пам'ятні дати 6 грудня, річниці та події

6 грудня 1492 року перша експедиція Колумба, через 40 днів після того, як вона сповістила світ про існування Хуани (нині – Куба), за 100 км на південний схід від неї відкрила ще один великий острів - Гаїті. Назва країни з мови індіанців таїно перекладається як «гірська країна». Спочатку острів був названий Еспаньйола, тобто Іспанська. Як писав знаменитий мореплавець, уздовж берега там «тягнуться прекрасні в світлі долини, дуже схожі на землі Кастилії, але багато в чому перевершують останні». У 1677 році Гаїті перейшов під контроль Франції. Місцеве населення - індіанці - було знищено, а його місце зайняли ввезені з Африки негри-раби. 1 січня 1804 року Чорношкірі гаїтянці утворили незалежну державу на чолі з Дессаліном. А мулати утворили свою республіку на чолі з Олександром Петіоном. Влада на Гаїті була нестійкою, що провокували перевороти й диктатури. У 1825 році Франція визнала незалежність Гаїті, але натомість наклала на Гаїті величезну контрибуцію як відшкодування власності, втраченої колишніми рабовласниками в результаті гаїтянської революції 1804 року. У 1915-1934 роках Гаїті був окупований військами США, які залишили при владі еліту мулатів. Сьогодні на острові Гаїті розташовані дві держави - Домініканська республіка і Республіка Гаїті.

6 грудня 1768 року в Единбурзі (Велика Британія) вийшов друком перший зошит першого тому «Британської енциклопедії, або словника мистецтв і наук, складеного за новим планом». Ідея проекту енциклопедії належала видавцеві й книготорговцю коліну Макфаркуеру і граверу Ендрю Беллу. Енциклопедія виходила майже щотижня у вигляді окремих брошур з досить великими есе на різні теми до 1771 року. Всього було надруковано 100 таких зошитів: 2 400 сторінок тексту і 160 ілюстрацій. Потім вони були зібрані за темами в алфавітному порядку та переплетені в тритомник. Незважаючи на чималу на ті часи ціну - 12 фунтів, енциклопедія стрімко розійшлася по країні трьохтисячним тиражем. У 1870 році видавництво перейшло під егіду газети «The Times» і переїхало до Лондона, де були випущені 9-ме і 10-ме видання. 11-е - «Кембриджське» видання, в якому енциклопедія практично набула сучасного вигляду, випустив Кембриджський університет за участю 1500 експертів. У 1901 році «Британіка» перемістилася в США. На початку 1920-х енциклопедія була придбана фірмою «Sheers, Roobeck & Co», яка у 1941 році безоплатно передала права на енциклопедію Чиказькому університету. У 1974 році вийшло 15-те видання - New Encyclopaedia Britannica, яке істотно було перероблено в 1985 році. Авторами «Британники» є провідні світові експерти, серед яких десятки лауреатів Нобелівської премії. У різний час статті для «Британники» писали Зигмунд Фрейд, Альберт Ейнштейн, Марія Кюрі, Генрі Форд, Лев Троцький.

6 грудня 1917 року під час Першої світової війни в канадському порту Галіфакс зіткнулися норвезький вантажний пароплав «ІМО» і французьке вантажне судно «Монблан». «Монблан» був допоміжним транспортом військово-морського флоту Франції. На його борту були бочки з сухою і рідкою пікриновою кислотою та ящики з тринітротолуолом і пороховою бавовною. Перед самим відплиттям у Галіфакс судно прийняло додатковий вантаж - бочки з бензолом - новим пальним для танків і бронеавтомобілів. Весь вантаж був суворо засекречений. За день до трагедії «Монблан» прибув з Нью-Йорка на зовнішній рейд Галіфакса, де повинен був дочекатися формування британського конвою для переходу в порт призначення – Бордо (Франція). Одночасно за шість миль від нього в гавані готувався вийти у море норвезький вантажний пароплав «ІМО». Вранці 6 грудня 1917 року «Монблан» і «ІМО» майже одночасно почали виходити з портової гавані. Щоб уникнути зіткнення обидва судна зробили ряд маневрів, але запобігти катастрофі не вдалося. Від удару розкрилися кілька бочок з бензолом. Тертя металевих корпусів «Монблана» і «ІМО» викликало іскри. Бензол загорівся, й на судні почалася сильна пожежа. О 9 годині 6 хвилин ранку пролунав потужний вибух, який зруйнував усі будівлі, що були на набережній. Придонна хвиля, що утворилася в результаті вибуху, зірвала з якорів десятки суден. Загинули понад 2000 осіб, близько 9000 отримали важкі поранення, 25000 залишилися без даху над головою.

У 1912 році при розкопках в єгипетській Амарні був виявлений бюст Нефертіті.

У 2000 році був відкритий ліверморій - хімічний елемент з атомним номером 116.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 грудня вшановує пам'ять святителя Митрофана. Інші назви свята: «Митрофан», «Єгорій».

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується їсти продукти тваринного походження, як і в інші дні Різдвяного посту. Також не зліться, стримуйте емоції й будьте доброзичливі до людей.

Прикмети на 6 грудня

Читайте такожСвята у грудні: які дати відзначатимемо в перший місяць зимиЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- низько йдуть хмари - до похолодання;

- ясний місяць - до хуртовини.

6 грудня іменини

Іменини у Олександра, Олексія, Григорія, Феодора, Митрофана і Макарія.

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Автор: Нана Чорна