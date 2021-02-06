6 лютого - 37-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 328 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 24 січня Юліанського календаря.

Яке свято 6 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День Боба Марлі, День сходинок і сходів, Міжнародний день бармена, День замороженого йогурту, Міжнародний день коктейлю «Піско сауер», Міжнародний день саамів, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій на жіночих статевих органах, які калічать, Всесвітній день відмови від мобільного телефону.

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У США - День Рональда Рейгана, День паличок для їжі, День «Кульгавої качки», День «Відведіть дитину в бібліотеку», День «Зроби комплімент», День морозива на сніданок, у Франції - Фестиваль фіалок у Тулузі, в Данії - День народження принцеси Марі, в Новій Зеландії - День Вайтанги.

Пам'ятні дати 6 лютого, річниці та події

У 1663 році в Англії почалося карбування золотої гінеї. Вона, завдяки прокламації короля Карла II, отримала статус золотої монети Королівства.

У 1918 році британський парламент ухвалив закон, який відкрив доступ до виборів жінкам віком від 30 років, які є главою сімейства або перебувають у шлюбі з главою сімейства, або закінчили університет.

У 1936 році в Гарміш-Партенкірхені стартували IV зимові Олімпійські ігри, які відкрив Адольф Гітлер.

Цього дня у 1940 році архітектор Фрідріх Пабст представив керівництву Рейху план перебудови Варшави, так званий «План Пабста», що передбачає повне руйнування міста і будівництво на його місці німецького містечка зі 130 тисячним населенням. При цьому довоєнне населення Варшави становило 1,5 мільйона осіб.

У 1948 році угорський фізик Золтан Бей уперше отримав ехосигнал із Місяця. Цей день вважається народженням радіолокаційної астрономії.

У 1958 році в Мюнхені розбився літак із футбольною командою «Манчестер Юнайтед» на борту. Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять блаженної Ксенії. У народі день назвали "Аксіньїним«, або»Ксенія Полузимніца".

Що сьогодні не можна робити

Не можна стригти волосся, нігті, міняти ліжко на чисту, не підмітайте й не періть. Також не бажано ставити квас або брагу. Не розповідайте свої сни.

Прикмети на 6 лютого

Читайте такожДень Валентина 2021: коли відзначають, історія та традиції свята закоханихЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- безвітряно - липень буде теплим;

- яка погода цього дня - такою вона буде всю весну;

- багато зірок на небі - скоро буде тепло, якщо їх мало - до негоди.

6 лютого іменини

Іменини у Ксенії, Герасима, Дениса, Тимофія, Агапія і Миколи.

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Автор: Нана Чорна