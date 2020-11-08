8 листопада - 312-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 53 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 26 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 8 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день КВК, Всесвітній день без Wi-Fi, Всесвітній день рентгенографії, Міжнародний день радіології, Міжнародний день скоромовок, Intersex Day of Remembrance, Всесвітній день містобудування, Міжнародний тиждень науки і світу, Міжнародний день піаніста, Всесвітній день урбанізму.

Читайте такожРіздвяний піст 2020: коли починається, що не можна їсти та робитиВ Україні - День виноградаря і винороба, у США - День STEAM-освіти, День коктейлю «Харві Волбенгер», День капучіно, День бовдура, День «Приготуйте що-небудь незвичайне і пікантне», в Іспанії - Міжнародний фестиваль повітряних зміїв, в Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії - День батька, у Сальвадорі - День пупуси, в Китаї - День журналіста, у Туркменістані - Свято врожаю, в Тунісі - Фестиваль дерев, у Киргизстані - День пам'яті жертв політичних репресій, у Канаді - День ветеранів-аборигенів, в Азербайджані - День працівників Бакинського метрополітену, у Британії - поминальна Неділя, в Індії - День матері.

Пам'ятні дати 8 листопада, річниці та події

У 1602 році в Оксфорді була заснована Бодліанська бібліотека.

У 1888 році під час циклону судно «Vaitarna», що йшло під прапором Британської Індії, зникло поблизу узбережжя Гуджарату. Загинуло 746 осіб.

У 1893 році в американському штаті Колорадо жінки отримали право брати участь у виборах.

У 1895 році німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген, професор і ректор вюрцбурзького університету (Баварія), експериментуючи в університетській лабораторії, несподівано відкрив «всепроникні» промені, які в усьому світі слідом за ним тепер називають «Х-променями», або рентгенівськими. Рентгеном були зроблені перші знімки за допомогою випромінювання. Відкриття вченого сильно вплинуло на розвиток науки. Експерименти і дослідження з використанням рентгенівських променів допомогли отримати нові відомості про будову речовини, які разом з іншими відкриттями того часу змусили переглянути низку положень класичної фізики. Через короткий проміжок часу рентгенівські трубки знайшли застосування в медицині та різних галузях техніки. За це епохальне відкриття, що поклало початок атомно-ядерній науці, Рентгену у 1901 році була присуджена перша в історії Нобелівська премія з фізики.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 8 листопада вшановує пам'ять великомученика Димитрія Солунського. Інші назви свята: «Дмитрів день», «Великі Осенини».

Що сьогодні не можна робити

Цього дня не можна їсти перший млинець - він призначений для покійних. Не навантажуйтеся сильно фізично. Також не беріть у борг і не давайте в борг.

Прикмети на 8 листопада

Читайте такожВихідні у листопаді: як будемо відпочивати в третій місяць осеніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- вранці іній - узимку буде дуже багато снігу;

- багато снігу - на Великдень він не розтане;

- холодно і йде сніг - весна пізно прийде;

- відлига - буде тепло і взимку, і навесні.

8 листопада іменини

Іменини у Афанасія, Дмитра, Марка, Василя та Антона.

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Автор: Нана Чорна