9 грудня - 343-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 22 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 26 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 9 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв геноциду, День народження комп'ютерної миші, День пожвавлення, День народження Оле-Лукойє.

У США - День різдвяної листівки, День клоуна «Втомлений Віллі», День кондитерських виробів, День лами, у Перу - День Армії, в Таджикистані - День геологів, у Танзанії - День Незалежності, у Фінляндії, Швеції - День лютефіска, в Швеції - День імбирного печива.

Пам'ятні дати 9 грудня, річниці та події

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в Україні9 грудня 1884 року Левант Річардсон з Чикаго запатентував модель роликових ковзанів зі сталевими шарикопідшипниками в колесах. У 1902 році в його рідному місті був відкритий перший роллердром, на якому були присутні 7000 людей! Але історія роликів набагато «старша». У 1760 році винахідник Джозеф Мерлін відправився на маскарад у Лондоні в черевиках з металевими колесами. Саме так і з'явилися перші в світі роликові ковзани. Він хвацько катався по бальному залу, граючи на скрипці, однак, розігнавшись, не зумів загальмувати і врізався у величезне дзеркало. У 1823 році Роберт Джон Тайерс придумав ковзани «Роліто», помістивши п'ять коліс у ряд в основу взуття. Але його винахід тоді ніхто не сприйняв усерйоз. У 1863 році американець Джеймс Плаймптон винайшов чотириколісні ковзани з розташованими поруч двома парами коліс. Ролики Плаймптона дозволили робити повороти, а також їздити вперед і назад. З винаходом колеса з шарикопідшипником у 1884 році ролики отримали високу швидкість і маневреність. З'явилася перша асоціація ролерів. У 1908 році Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку став місцем масового катання на роликових ковзанах. Слідом ковзанки відкривалися по всій Америці і Європі. Новий вид спорту набув великої популярності. У 1960 році ролики починають виготовляти з пластмаси. А на рубежі 1980-х відбувається справжній роликовий бум. У цей період було відкрито понад 4000 дискотек для ролерів. До середини 1990-х років практично всі роликові ковзани мали жорсткий черевик, що нагадує Гірськолижний. У 1995 році фірма K2 представила перші ролики з м'яким черевиком, які набагато краще підходили для прогулянкового катання й незабаром зайняли домінуючу позицію. У 1997 році в Америці з'явилася фірма Upsidedown, чия перша модель роликів - Damocles - стала воістину революційною. Через рік компанія змінила назву на коротший і звучніший USD і дуже скоро перетворилася на одну з найбільших на ринку скейтингу. А роликові ковзани й сьогодні продовжують мати величезну популярність.

У 1953 році компанія «Дженерал Електрик» оголосила про звільнення всіх співробітників-комуністів.

9 грудня 1968 року вважається Днем народження комп'ютерної миші. Саме в цей день американський винахідник Дуглас Енгельбарт зі Стенфордського дослідницького інституту на конференції з обчислювальної техніки в Сан-Франциско продемонстрував у роботі першу в світі комп'ютерну мишу. Вона являла собою дерев'яний куб на коліщатках з однією кнопкою. Своїм ім'ям комп'ютерна миша зобов'язана проводу - він нагадував винахіднику хвіст справжньої миші. Першу «сучасну» мишу зібрав інженер Білл Інгліш, а програми для демонстрації її можливостей написав Джефф Руліфсон. Усередині пристрою знаходилися два металевих диски: один повертався, коли пристроєм рухали вперед, другий відповідав за рух миші праворуч і ліворуч. Пізніше ідеєю зацікавилася компанія Xerox. Її дослідники змінили конструкцію миші, й вона стала схожа на сучасну. На початку 1970-х років компанія Xerox вперше представила мишу як частину персонального комп'ютера. Вона мала три кнопки, замість дисків кульку і ролики, а коштувала 400 доларів! У 1983 році фірма Apple випустила свою власну модель однокнопкової миші для комп'ютера Lisa, вартість якої вдалося знизити до 25 доларів. Широку популярність миша здобула завдяки використанню у комп'ютерах Apple Macintosh і пізніше в ОС Windows для IBM PC. Існувало два види комп'ютерних мишей: механічні та оптичні. Наприкінці 1990-х років компанія Sun Microsystems представила першу лазерну мишу. Вона відрізняється більш високою точністю роботи і низьким енергоспоживанням. Масове виробництво лазерних мишей почалося у 2004 році. Останньою новинкою техніки стали бездротові миші.

У 2005 році в Лондоні завершилася експлуатація «Рутмастерів» - знаменитих двоповерхових червоних автобусів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 грудня вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця. У народі це світле свято назвали Юр'єв день або Єгорій Осінній (за старим стилем – 26 листопада). Дослухайтеся порад, які будуть давати вам саме цього дня - вони допоможуть вам у майбутньому. Викиньте посуд із тріщинами, щоб не накликати біду та фінансові труднощі.

Що сьогодні не можна робити

Не вирушайте в дорогу. Якщо ж поїздку відкласти не вдається, то замовте молебень у церкві за своє здоров'я.

Прикмети на 9 грудня

Читайте такожНовий Рік: скільки коштує прикрасити будинок і вбратися супергероємЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- північний вітер - до морозів;

- день холодний - зима буде суворою.

9 грудня іменини

Іменини у Іллі, Георгія, Інокентія, Миколи, Михайла і Петра.

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Автор: Нана Чорна