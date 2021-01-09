9 січня - 9-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 356 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 27 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 9 січня 2021

Цього дня в світі відзначаються День гри у хованки із зимою, Міжнародний день хореографа, День подорожі на повітряній кулі, День гри в Бога.

У США - День словесних ботаніків, День подяки правоохоронним органам, День статичної електрики, День абрикоса, в Японії - Фестиваль «струму Ебісу», або свято удачі і щастя, у В'єтнамі - День школярів і студентів, у Панамі - День мучеників, в Індії - День індійців-нерезидентів, на Філіппінах - День «Чорного Назарянина».

Пам'ятні дати 9 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року9 січня 1799 прем'єр-міністр Великобританії Вільям Пітт молодший вперше у світі ввів прибутковий податок - 2 шилінгу на фунт.

У 1816 році англійські шахтарі вперше використовували безпечну лампу з металевою сіткою для роботи у вибоях.

У 1932 році в руїнах стародавнього індіанського поселення Монте-Альбана на півдні Мексики був виявлений багатющий скарб XIII століття, що належить народності сапотеки. Монте-Альбан - відомий археологічний заповідник. Протягом двох тисяч років тут було одне з найбільших міст доколумбової Америки. Справжнє ім'я цього міста історія не зберегла. Його сьогоднішня назва - Монте-Альбан - походить від порослого лісом пагорба, який упродовж багатьох століть приховував руїни великого індіанського поселення. У 1931 році воно було розкопано мексиканським археологом Альфонсо Касо. Деякі вчені прирівнювали це відкриття до відкриття Трої. Люди, що проживали в давні часи у Монте-Альбано, належали до давньої й надзвичайно розвиненої культури. У пору свого світанку тут проживало понад 20 тисяч людей, місто розкинулося на 40 кілометрів. Племена, які проживали там, називалися сапотеками. Вони вміли будувати чудові будівлі та храми, обробляти гірський кришталь, виготовляти золоті прикраси дивовижної краси. Найбільший інтерес становлять гробниці Монте-Альбана. Вони побудовані з каменю і кожна зверху накрита великою плитою. Подібна конструкція відтворювала образ тих печер, в яких у більш стародавні часи індіанці Південної Мексики ховали своїх вождів і слуг богів. Сапотеки майстерно прикрашали свої гробниці настінним живописом, вони були доверху забиті рідкісними за красою золотими виробами. Ніде на території Америки такого більше ніхто не знаходив. Першу гробницю Монте-Альбана археологи виявили восени 1931 року. А 9 січня 1932 року Альфонсо Касо увійшов до усипальниці. Там був величезний скарб, що пролежав недоторканим 800 років. Тут було знайдено більше п'ятисот предметів, в їхньому числі – золота маска бога Шипе Тотека. Ніс і щоки маски були обтягнуті людською шкірою. Тут же були золоті карбовані браслети, намиста з золота і перлів, застібки та пряжки з нефриту, бірюзи, бурштину, обсидіану, коралів. А найзагадковіша знахідка з Монте-Альбана - кришталеві людські черепи. Гірський кришталь - один із найбільш твердих мінералів на землі. У 1970 році один із цих черепів був досліджений авторитетними експертами. Вони дійшли висновку, що череп вирізаний з одного шматка кришталю разом із нижньою щелепою. Різати гірський кришталь не можна нічим, крім алмазу. Але сапотеки все-таки зуміли обробити цей матеріал, що залишається загадкою.

У 1951 році відбулося офіційне відкриття будівлі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. А церемонія закладення фундаменту відбулася 4 жовтня 1949 року. Штаб-квартира ООН - комплекс будівель, які служать офіційним офісом для основних робочих органів ООН. Для створення комплексу були запрошені архітектори, дизайнери та інженери з усього світу. До цієї групи увійшли Оскар Німейєр (Бразилія), директор з планування Макс Абрамович (США), інженер-консультант Володимир Бодянський (Франція), Ернст Корм'є (Канада), головний архітектор Уоллес К.Гаррісон (США), Шарль І. Ле Корбюзьє (Франція), Свен Маркеліус (Швеція), Г. А. Свайє (Австралія), Лян се Чен (Китай), Микола Басов (СРСР), а також консультанти Ентоні Антоніадес (Греція), Метью Новікі (Польща) та Ернест Вайсман (Югославія). Група розробила 50 проектів і після відбору зупинилася на концептуальній ідеї Ле Корбюзьє. Згідно з його кресленнями, комплекс будівель повинен був поєднувати різноманітність стилів: високі скляні панелі для офісів та низький круглий купол для залу Генеральної Асамблеї. До моменту завершення будівництва штаб-квартира ООН вважалася зразком найсучаснішого архітектурного дизайну на Манхеттені. Будівлі розташувалися в східній частині Манхеттена між 42-ю і 48-ю вулицями, першої авеню й протокою Іст-Рівер. Щоб спроектувати на ділянці площею 7 га будівлю Організації Об'єднаних Націй висотою понад 167 м, групі архітекторів знадобилося 6 років. Хоча географічно штаб-квартира ООН розташована у Нью-Йорку, але вона має статус міжнародної зони. Крім будівель у Нью-Йорку, ООН має ще три допоміжні, регіональні штаб-квартири: в Женеві (Швейцарія), у Відні (Австрія) і в Найробі (Кенія). Однак найбільш важливі рішення Організації приймаються саме в Нью-Йорку, адже тут проходить більшість засідань Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки ООН. Всього у робочих органах, агентствах і центрах ООН по всьому світу працює близько 61 тисячі співробітників із приблизно 170 держав. У штаб-квартирі в Нью-Йорку розмістилося близько третини від усього персоналу організації.

9 січня 1969 року в англійському Брістолі відбувся перший випробувальний політ авіалайнера «Конкорд». А почалося все у жовтні 1962 року, коли Великобританія і Франція уклали угоду про спільні роботи зі створення надзвукового пасажирського авіалайнера. З 1976 року почалися постійні польоти літаків «Конкорд». При цьому Англія взяла в експлуатацію п'ять літаків, а Франція - чотири. Надзвукові літаки цього класу використовувалися 27 років, й були дуже популярні. За цей час «Конкордом» було встановлено кілька швидкісних рекордів. Наприклад, для траси Лондон - Нью-Йорк літак показав час перельоту - 2 години 55 хвилин 15 секунд. А ще облетів навколо земної кулі за 31 годину 27 хвилин 49 секунд, зробивши шість посадок для заправки паливом. У цьому перельоті на борту літака було 99 пасажирів, 18 членів екіпажу та ведмедик. За неповних три десятки років рейсових і чартерних польотів було перевезено більш як 3 мільйони пасажирів, загальний наліт літаків склав близько 250 тисяч годин. Але через надзвичайно великі витрати комерційна експлуатація «Конкордів» була в цілому збитковою, у результаті літаки були зняті з експлуатації в 2003 році. Цьому сприяла й катастрофа, що сталася 25 липня 2000 року, коли літак розбився під час вильоту з паризького аеропорту Шарль де Голль, загинуло 113 осіб.

9 січня 2007 року був представлений перший iPhone.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 січня вшановує пам'ять великомученика Стефана. Інші назви свята: «Степанові праці», «Степани зимові», «Святий Степан», «Свято пастухів».

Що сьогодні не можна робити

Для дівчат і жінок є заборони на 9 січня: не можна відразу після пробудження ступати босою ногою на підлогу. Також не можна шити й ткати, так ви можете втратити пам'ять. У цілому ж людям не можна погано ставитися до коней і худобі, оскільки їм протегує святий Стефан.

Прикмети на 9 січня

Читайте такожСвята у січні 2021: які дати відзначатимуть українці в перший місяць нового рокуЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- мороз і сонце - рік буде врожайним;

- на деревах іній - вродить багато хліба;

- вночі місяць червоний - вранці буде тепло;

- снігопад - улітку буде багато ягід та грибів.

9 січня іменини

Іменини у Йосипа, Давида, Якова, Степана і Федора.

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Автор: Нана Чорна