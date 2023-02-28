28 лютого штурмани авіації Збройних сил України відзначають своє професійне свято.

Сьогодні відзначають своє професійне свято військові фахівці, без яких не обійдеться жоден льотчик. 28 лютого в Україні святкують День штурманської служби авіації Збройних сил України.

День штурманської служби авіації Збройних сил України - історія та значення свята

День штурманської служби авіації Збройних сил України був заснований наказом Міністра оборони в 2008 році. З тих пір щороку 28 лютого штурмани військової авіації відзначають своє професійне свято.

Військовий штурман - важлива і відповідальна професія в Україні, особливо в такий складний для нашої країни час. Випустити бойове або транспортне авіасудно з аеродрому - це не просто дати "добро" на виліт. Від розрахунків штурмана залежать життя пілотів і результат військових дій. Він повинен вивчити масу важливих деталей і спланувати маршрут літака так, щоб у пілотів були шанси на безпечне повернення за будь-якої надзвичайної ситуації. Крім цього, штурмани можуть вести аерофотозйомку, контролювати проходження пунктів маршруту і цілей, виконувати прицілювання і скидання бомб, наведення і пуски ракет, займатися десантуванням особового складу, військової техніки і вантажів. За цим усім стоїть висока кваліфікація штурмана і досконале знання своєї справи.

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Привітання з Днем штурманської служби авіації Збройних сил України 2023 - картинки, вірші, проза

УНІАН зібрав найкращі привітання в День штурманської служби авіації ЗСУ.

Щиро вітаємо із професійним святом! Зичимо ніколи не помилятися у своїх розрахунках, далі підвищувати майстерність та учити молодь. Сумлінно й фахово підходити до вирішення усіх завдань, які перед вами ставить керівництво та бойова обстановка - як ви це демонструєте у найважчий період нашого спротиву ворожій агресії! Зі святом, штурмани Української Перемоги!

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Штурмани військової авіації! Прийміть найщиріші вітання з професійним святом! Ваша фахова майстерність та високий професійний рівень визнані у всьому світі. У цей день бажаємо всім святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров'я, успіхів та добробуту!

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Щиро вітаю з Днем штурманської служби авіації Збройних сил України! Бажаю святкового настрою, невичерпності сил і наснаги, великого особистого і родинного щастя, міцного здоров'я, нових здобутків у подальшому відродженні та розбудові вільної та квітучої держави, ім'я якої - Україна.

Тих, хто забезпечує і робить усе для того, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту - з професійним святом! З Днем штурманської служби авіації Збройних сил України!

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