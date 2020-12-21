Наші предки пов'язували День зимового сонцестояння з безліччю прикмет і забобонів.

Сьогодні, 21 грудня, у світі буде День зимового сонцестояння.

Це означає, що нас чекає найдовша ніч і найкоротший день у році.

У день зимового сонцестояння Сонце досягає своєї найпівденнішої точки і знаходиться мінімально низько над горизонтом. Саме цей день вважається початком астрономічної зими в Північній півкулі.

У 2020 році зимове сонцестояння відбудеться 21 грудня о 12:02 за київським часом. Сонце зійде о 7:56, а зайде через 8 годин, о 15:56.

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Вже після 22 грудня тривалість дня поступово збільшується, а ночі, навпаки, стають коротшими.

Наші предки пов'язували День зимового сонцестояння з безліччю прикмет і забобонів.

Зимове сонцестояння: прикмети

Дощ іде - до мокрої весни.

Сонце ясне, променисте - Новий Рік морозний, похмуро та іній на деревах - під Новий Рік хмарно, з відлигою.

У день зимового сонцестояння можна збільшити урожай, якщо потрясти фруктові дерева.

Якщо зрізані вишневі гілочки зацвітуть до Різдва - буде багато ягід.

Тихий безвітряний день - хороший урожай плодових дерев.

Тихий і морозний день - зима буде м'якою і сніжною.

Якщо на деревах лежить іній - в майбутньому сезоні варто чекати багато зерна.

Що можна робити в зимове сонцестояння

На думку астрологів, зимове сонцестояння сприятливе для того, щоб підбити підсумки року, позбутися всього непотрібного і продумати плани на майбутнє.

Вважається, що в цей час можна загадати бажання: енергія Сонця посприяє його виконанню.

День корисно провести в медитації, світі, внутрішньому очищенні, спілкуванні з близькими людьми. Можна нарядити ялинку, прикрасивши її іграшками, що символізують мрії.

21 грудня також рекомендується зустріти і привітати Сонце.

Що не можна робити в День зимового сонцестояння

Сваритися, лаятися, злитися на оточуючих.

Влаштовувати галасливі гуляння з алкоголем.

Скупитися: вважається, що щедрі в новому році будуть обдаровані подвійно, а скупарі отримають по заслугах.

Зустрічати зимове сонцестояння в брудному будинку - за прикметою, це обіцяє неприємності.

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Автор: УНІАН