На Водохреще заведено святити воду і занурюватися в ополонку.

Сьогодні церква відзначає свято Водохрещі Господньої. У цей день прославляють обряд хрещення тридцятирічного Ісуса Христа в річці Йордан, який був здійснений Іоаном Хрестителем. Після хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у формі голуба, тому це свято також називають Богоявленням. В Україні існує звичай проводити 19 січня Водохресні купання - для цього у водоймі готують ополонку і святять воду.

Листівки та привітання з Хрещенням

З Водохрещам привітання,

Зараз вам мої летять.

Вам бажаю сили, віри,

Очі хай завжди горять.

Хай не буде місце смутку,

Змиє гіркоту водиця,

Миру вам і розуміння,

Та й кохання, як годиться.

З Хрещенням Господнім вас,

Нехай Бог благословляє.

Нехай на вчинки вірні

По життю наставляє!

Оберігає від негараздів,

Дарує сил і щастя.

Своїм захистом обійде

І відведе негоди!

Любові, здоров'я, краси,

Всіх благ земних на світі.

І тільки віри в доброту

І миру на планеті!

Щиро вас сьогодні з святом

Поспішаю привітати!

Хай буде радість та кохання,

Будьте завжди ви здоровим,

Бажаю мрій всіх збування,

Вітаю з Хрещенням Христовим!

Із Водохрещем вітаю

В цю ясну годину свята!

Голуби з небес злітають

Й радості несуть багато!

Будьте Ви благословенні,

Прибувайте з Богом в мирі.

У святому одкровенні

Й купелі хрещенськім вирі.

Із Водохрещем вас Господнім.

Свята водичка скрізь сьогодні,

Що всі гріхи із вас змиває,

На щастя вас благословляє.

Бажаю радості у свято,

Всіх рідних й близьких обійняти,

Очистити тіла і душі,

І в Бога вірити ще дужче.

У свято Хрещенням вам щиро

Я бажаю щастя й миру!

Радості, тепла, достатку.

Янгол стереже хай хатку.

Буде все нехай чудово,

Успіхів бажаю нових.

Божого благословіння,

Мудрості вам та терпіння!

Хрещення Господнє — велике свято,

Хай принесе вам віри багато.

Щоб ніколи рідних не цурались,

Від Божих заповідей не відмовлялись.

Хай світло в вашу душу прийде,

Щось важливе серце осягне.

Хай єднається кожна родина,

Бо сьогодні святкова днина.

У святковий морозний день

Я з Хрещенням вітаю Вас!

Хай Господь завжди береже

І благодать дає повсякчас.

Миру, любові, світла, тепла,

Радості, щастя, здоров’я, достатку.

Щоб тіло було міцне, як вода,

Лиш гості хороші заходили в хату!

Вітаю з Хрещенням Господнім і від душі бажаю в ополонку на саме дно кинути всі свої печалі, а далі — далі з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра.

Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю, щоб краплі святої води надали бадьорість, силу і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце.

***

Вітаю з Водохрещею і хочу побажати миру в житті, благодаті і душевного тепла, гармонії в серці, надії і любові. Бажаю щирою молитвою попросити у Бога щастя і отримати його у відповідь, бажаю відхреститися від усіх негараздів і не зустрічати печалі на шляху.

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Автор: Катерина Пулатова