Сьогодні церква відзначає свято Водохрещі Господньої. У цей день прославляють обряд хрещення тридцятирічного Ісуса Христа в річці Йордан, який був здійснений Іоаном Хрестителем. Після хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у формі голуба, тому це свято також називають Богоявленням. В Україні існує звичай проводити 19 січня Водохресні купання - для цього у водоймі готують ополонку і святять воду.
Листівки та привітання з Хрещенням
З Водохрещам привітання,
Зараз вам мої летять.
Вам бажаю сили, віри,
Очі хай завжди горять.
Хай не буде місце смутку,
Змиє гіркоту водиця,
Миру вам і розуміння,
Та й кохання, як годиться.
З Хрещенням Господнім вас,
Нехай Бог благословляє.
Нехай на вчинки вірні
По життю наставляє!
Оберігає від негараздів,
Дарує сил і щастя.
Своїм захистом обійде
І відведе негоди!
Любові, здоров'я, краси,
Всіх благ земних на світі.
І тільки віри в доброту
І миру на планеті!
Щиро вас сьогодні з святом
Поспішаю привітати!
Хай буде радість та кохання,
Будьте завжди ви здоровим,
Бажаю мрій всіх збування,
Вітаю з Хрещенням Христовим!
Із Водохрещем вітаю
В цю ясну годину свята!
Голуби з небес злітають
Й радості несуть багато!
Будьте Ви благословенні,
Прибувайте з Богом в мирі.
У святому одкровенні
Й купелі хрещенськім вирі.
Із Водохрещем вас Господнім.
Свята водичка скрізь сьогодні,
Що всі гріхи із вас змиває,
На щастя вас благословляє.
Бажаю радості у свято,
Всіх рідних й близьких обійняти,
Очистити тіла і душі,
І в Бога вірити ще дужче.
У свято Хрещенням вам щиро
Я бажаю щастя й миру!
Радості, тепла, достатку.
Янгол стереже хай хатку.
Буде все нехай чудово,
Успіхів бажаю нових.
Божого благословіння,
Мудрості вам та терпіння!
Хрещення Господнє — велике свято,
Хай принесе вам віри багато.
Щоб ніколи рідних не цурались,
Від Божих заповідей не відмовлялись.
Хай світло в вашу душу прийде,
Щось важливе серце осягне.
Хай єднається кожна родина,
Бо сьогодні святкова днина.
У святковий морозний день
Я з Хрещенням вітаю Вас!
Хай Господь завжди береже
І благодать дає повсякчас.
Миру, любові, світла, тепла,
Радості, щастя, здоров’я, достатку.
Щоб тіло було міцне, як вода,
Лиш гості хороші заходили в хату!
Вітаю з Хрещенням Господнім і від душі бажаю в ополонку на саме дно кинути всі свої печалі, а далі — далі з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра.
Вітаю з Водохрещем і щиро бажаю, щоб краплі святої води надали бадьорість, силу і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце.
***
Вітаю з Водохрещею і хочу побажати миру в житті, благодаті і душевного тепла, гармонії в серці, надії і любові. Бажаю щирою молитвою попросити у Бога щастя і отримати його у відповідь, бажаю відхреститися від усіх негараздів і не зустрічати печалі на шляху.
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