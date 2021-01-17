Сьогодні свої іменини відзначають володарі 24 чоловічих імен

Іменини - це день шанування святого або мученика в церкві. Тезки святих в день їх вшанування святкують свій День ангела. У цей день можна звернутися до свого небесного покровителя з проханням про здоров'я і сімейне щастя. Вважається, що святий в день іменин обов'язково відповість всім звернулися до нього. 17 січня свої іменини відзначають тільки чоловічі імена. Вибрати ім'я для новонародженої дівчинки можна зі списку жіночих іменин 16 січня і 15 січня.

Чоловічі іменини 17 січня

Олександр: походить від давньогрецького імені Александрос, що складається з слова алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина", тобто "людський захисник".

Аристарх: форма давньогрецького імені Аристархос: арістос - "найкращий" і архос - "правитель".

Артем: форма давньогрецького імені Артеміос, від імені богині Артеміди або від слова артемес - "неушкоджений", "здоровий".

Архип: від давньогрецького імені Архіппос - "керуючий кіньми".

Афанасій: утворено від давньогрецького імені Атанасіос, від слова атанатос - "безсмертний".

Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Єфим: походить від давньогрецького імені Еутюміос, від слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний".

Йосип: від давньоєврейського імені Йосеф - "Яхве віддасть".

Клим: коротка форма імені Климент, походить від римського імені Clemens - "гуманний", "милосердний", "м'який".

Лука: сталося з латинського слова lux - "світло".

Марк: утворено від грецького імені Маркос, від латинського слова marcus - "молоток".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Остап: народна форма грецького імені Євстафій - "твердий, "стійкий", від грецького імені Євстахій - "квітучий", "родючий".

Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "малий", "незначний", "молодший".

Прохір: утворено від давньогрецького імені Прохорос, від слова прохореуо - "керувати хором", "йти попереду хору".

Родіон: від грецького слова Родіон - "житель острова Родос", форма давньогрецького імені Іродіон - "герой", "героїчний".

Семен: від давньоєврейського імені Шимон - "Бог почув".

Станіслав: походить від слов'янських слів "ставати" і "слава", тобто "встановив славу", "став славним".

Степан: форма давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "вінець", "корона".

Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Трохим: походить від давньогрецького імені Трофімос - "годувальник", "вихованець".

Пилип: утворено від давньогрецького імені Філіпос - "люблячий коней".

Ераст: від давньогрецького імені Ерастос, що походить від ерастос - "улюблений", "люб'язний".

Яків: утворено від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".

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Автор: Катерина Пулатова