День усіх закоханих – прекрасне зимове свято, яке має певні усталені традиції відзначання.

Кожного року з початком лютого всі з нетерпіння очікують на одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.

День святого Валентина 2021 – дата

День усіх закоханих має фіксовану дату святкування. Відзначають його традиційно 14 лютого. Цього року свято припадає на неділю, тому закохані можуть розпочати святкування ще з самого ранку, обмінюючись подарунками й демонструючи свої щирі почуття.

Історія Дня святого Валентина

Офіційно День усіх закоханих існує вже понад 16 століть. Вважається, що свою назву свято отримало завдяки християнському священику Валентину із міста Терні, що в італійській провінції Умбрія. Він жив у III столітті й був одним із перших християнських проповідників.

Читайте такожПодарунки чоловікові на День Валентина: як обрати презент – найліпші ідеїЗа однією із найпопулярніших легенд, приблизно у 269 році тодішній правитель Римської Імперії імператор Клавдій II заборонив легіонерам свого війська одружуватися. Зробив він це, аргументуючи, що шлюби солдатів заважають його грандіозним військовим планам. Імператор вважав, що одружений легіонер набагато більше думає про те, як прогодувати власну родину, ніж про славу імперії.

Однак указ імператора не став на заваді коханню солдатів. А вінчав легіонерів із їхніми обраницями таємно, не лякаючись імператорського гніву, священик Валентин. Звісно ж, про таку нечувану зухвалість дізнався Клавдій II та засудив Валентина до смертної кари.

Трагедія ситуації була ще й у тім, що сам Валентин закохався у дочку тюремника. Напередодні перед стратою священик написав дівчині прощального листа, де розповів про своє кохання, і підписав його "Твій Валентин". Це любовне послання було прочитано вже після того, як його стратили.

Як святкують День усіх закоханих

День святого Валентина – це свято романтики, кохання та ніжності. Традиційно кожного 14 лютого закохані обмінюються милими сувенірами, дарують квіти та солодощі, влаштовують сюрпризи.

Невід’ємним атрибутом свята є специфічна листівка з освідченням у коханні – "валентинка". Її часто роблять у формі сердечок, ними ж прикрашають, а також різноманітними квітами, ангелами, голубками, поцілунками.

Головний колір Дня святого Валентина – червоний або рожевий. Саме у таких відтінках намагаються дарувати подарунки. І звісно ж, дівчата цього дня намагаються бути особливо чарівними, заздалегідь підбираючи ефектне вбрання.

Традицією для багатьох закоханих пар є святкова вечеря на двох у кафе, ресторані або домашній атмосфері. Багато молодих пар обирають цю дату днем для початку спільного життя, вірячи, що таким чином збільшують свої шанси прожити у гармонії та щасті.

Прикмети та повір’я на День святого Валентина

Щоб збулося заповітне бажання, треба купити улюблені квіти та піти до озера або річки. Кинути у воду одну квітку, при цьому загадавши бажання.

Читайте такожЩо подарувати дружині на День Валентина: ідеї романтичних сюрпризів для коханої людиниІснує повір’я, що весілля або заручини цього дня обіцяють довге й щасливе життя.

Молоді дівчата зранку 14 лютого виходять на вулицю і дивляться в небо: якщо бачать багато-багато птахів – то і залицяльників буде багато.

Якщо першим у цей день подзвонить чоловік, то досить скоро на дівчину чекає освідчення у коханні, якщо жінка – зустріч із другою половинкою відкладеться на рік.

Аби дізнатися ім’я судженого, потрібно вийти на вулицю і запитати ім’я першого зустрічного чоловіка – так зватимуть коханого. Якщо чоловік не відповість – то заміжжя буде нескоро.

Якщо в День святого Валентина дівчина побачить собаку, який почне обнюхувати взуття, то чоловік буде відданим і вірним. Якщо ж зустріне кота – коханий буде легковажним.

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Автор: УНІАН