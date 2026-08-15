Hulu показав трейлер 2 сезону спортивної комедії 'Чед Пауерс' з Ґленом Пауеллом (відео)

Прем'єра продовження хітового серіалу запланована на 3 вересня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Hulu показав трейлер 2 сезону спортивної комедії "Чед Пауерс" (Chad Powers).

В центрі сюжету серіалу – колись перспективний квотербек Расс Холлідей, чия кар'єра руйнується через його проблемну поведінку. Тоді він вирішує вступити до провінційної команди з американського футболу як талановитий, привітний Чед Пауерс. Але обман породжує ще більше проблем.

Головну роль у проєкті виконує Ґлен Пауелл ("Топ Ґан: Меверік", "Смерчі", "Люблю тебе ненавидіти", "Найманий вбивця", "Людина, що біжить", "Мисливець за спадком").

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Прем'єра другого сезону хітового серіалу запланована на 3 вересня 2026 року. Він налічуватиме шість епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

"Чед Пауерс" – цікаві факти про серіал

Нагадаємо, перший сезон серіалу "Чед Пауерс" вийшов восени 2025 року.

Творцем серіалу виступив виконавець головної ролі у ньому Ґлен Пауелл.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 59% схвалення від критиків та 84% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 53 із 100 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки"), а широка аудиторія – у 6,4 із 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

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