Ханука - це іудейське свято, яке відзначають євреї всього світу.

Іудейське свято Ханука відомий також як "свято восьми свічок" або "святом вогнів". Євреї всього світу відзначають Хануку як одне з головних свят. Головний символ свято - світильник ханукія із запаленими вісьмома свічками.

Дата свята Ханука

Дата цього свята визначається єврейським місячним церковним календарем. Хануку святкують вісім днів, починаючи з 25 числа місяця кіслева, який відповідає нашому листопаду-грудня. У 2020 році Хануку відзначають з 10 по 18 грудня. Святкування триває всі вісім днів.

Історія Хануки

Історія свята починається з тих часів, коли Іудея перебувала під владою греків. У 175-164 роках до н.е. Іудеєю правив цар Антіох IV Епіфан, який забороняв євреям вивчати Тору, дотримуватися іудеських традицій і розорив їх храми. Тоді народ підняв повстання, що тривало три роки. Євреї здобули перемогу і скинули Антіоха, але під час повстання їх святині були спаплюжені.

Після перемоги євреї піднялися на Храмову гору, щоб очистити і освятити спаплюжений Єрусалимський Храм. Для очищення храму потрібно було ритуальне масло, але його в храмі залишилося всього на один день. Однак сталося "Ханукальне диво" - запалена в храмі лампа горіла цілих 8 днів, і цього вистачило, щоб повністю освятити храм. І в пам'ять про подію люди в ці дні запалюють лампу з 8 свічками, дякуючи Богу за підтримку і чудо.

Традиції Хануки

Святкування Хануки триває 8 днів. У цей період запалюють свічки в спеціальному свічнику - ханукії, а в синагогах читають молитви. Свічки в ханукії запалюють по одній в день. До кінця святкування горять всі 8 свічок.

Ханукію ставлять на підвіконня. Вважається, що її світло розсіює зло і дарує диво. Нужденним людям допомагають грошима, щоб вони теж могли купити свічник.

Читайте такожВихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січніУ дні Хануки заборонено поститися, тому євреї рясно їдять і веселяться. На стіл подають пишні пончики з цукровою пудрою, картопляні оладки, молочні продукти і страви з сиру.

На період Хануки дорослі працюють, а у дітей оголошуються вихідні в школах і садках. Тому Хануку називають"дитячим святом". Дітей також обдаровують грошима і подарунками. У перший день Хануки заведено дарувати дрібнички, а на восьмий день - найдорожчі подарунки. У цей період жінки не працюють по дому.

Хануку відзначають єврейські громади по всьому світу, в тому числі і в Україні.

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Автор: Катерина Пулатова