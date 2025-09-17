В український прокат стрічка з Еммою Томпсон в головній ролі вийде до кінця 2025 року.

Вийшов повний трейлер екшн-трилера "Холодна пастка" (The Dead of Winter), світова прем'єра якого відбулася у середині серпня 2025 року на Міжнародному кінофестивалі в Локарно.

Подію фільму відбуваються на безлюдних снігових просторах Міннесоти, де зовсім не раді бачити непроханих гостей. Та саме сюди приїздить вдова, щоб розвіяти прах свого чоловіка. Жорстокий випадок змушує її стати свідком викрадення юної дівчини. До найближчого міста – години шляху, зв'язку немає, а жертву нікому рятувати. Жінка розуміє: єдина надія дівчини – це вона. На краю світу розпочинається відчайдушна боротьба за виживання, де кожне рішення й кожна помилка можуть стати фатальними.

Головну роль у стрічці виконала британська акторка Емма Томпсон, найбільш відома широкій публіці завдяки ролі професорки Сивіли Трелоні у франшизі "Гаррі Поттер". Також її можна було побачити у фільмах "Реальна любов", "Моя жахлива няня", "Круелла" та "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця".

Крім того, у новинці зіграли Ґая Вайз ("Та, що біжить лабіринтом", "Володар перснів: Війна Рогіримів", серіал "Мовчазний свідок"), Марк Менчака ("Творець", серіали "Озарк", "Джек Раян"), Джуді Ґрір ("Керрі", "Війна за планету мавп", серіал "Король гольфу") та інші.

Режисером фільму виступив Браян Кірк ("21 міст", серіали "Гра престолів", "Декстер").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Kinomania Film Distribution, в український прокат стрічка вийде до кінця 2025 року, однак точна дата релізу буде відома трохи згодом.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів.

