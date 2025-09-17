Творці відео відтворили події трагічного дня.

Відомий американський репер DaBaby випустив кліп на пісню Save Me (Врятуй мене), заснований на історії вбивства українки Ірини Заруцької. Виконавець повністю відтворив події того трагічного дня.

На своєму YouTube-каналі DaBaby (справжнє ім'я - Джонатан Ліндейл Кірк) презентував нову відеороботу, яку присвятив загиблій українці. На початку кліпу коротко розповідається історія Ірини, яка одного звичайного дня була вбита незнайомцем в США.

Творці кліпу вирішили максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії у трамваї. Для цього вони підібрали акторів, максимально схожих на свідків, жертву та вбивцю. Однак, змінили кінцівку.

У той момент, коли вбивця мав напасти на дівчину, DaBaby, який сидів поруч, хапає його за руку, тим самим зупиняючи його та рятуючи прототип українки. Вкінці репер виводить зловмисника з транспорту та передає у руки правоохоронців. На екрані після цієї сцени з'явилася інформація про те, як допомогти рідним Ірини Заруцької.

Вбивство Ірини Заруцької - що відомо

23-річну українку Ірину Заруцьку, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до США, було вбито 22 серпня 2025 року під час руху в трамваї у Шарлотті (штат Північна Кароліна). Незнайомець, який сидів позаду дівчини неочікувано напав на неї, завдавши кілька ножових ударів, що спричинило миттєву смерть.

Вбивцею виявився Декарлос Браун-молодший, який намагався втекти з місця інциденту, але таки був затриманий поліцією. Правоохоронні органи встановили, що нападник раніше неодноразово мав проблеми із законом.

Нещодавно Декарлоса відпустили під заставу, на що з обуренням відреагував хлопець вбитої, Станіслав Нікулиця, звинувативши суддю у некомпетентності.

