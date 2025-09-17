Відомий американський репер DaBaby випустив кліп на пісню Save Me (Врятуй мене), заснований на історії вбивства українки Ірини Заруцької. Виконавець повністю відтворив події того трагічного дня.
На своєму YouTube-каналі DaBaby (справжнє ім'я - Джонатан Ліндейл Кірк) презентував нову відеороботу, яку присвятив загиблій українці. На початку кліпу коротко розповідається історія Ірини, яка одного звичайного дня була вбита незнайомцем в США.
Творці кліпу вирішили максимально точно візуалізувати ситуацію, яка передувала трагедії у трамваї. Для цього вони підібрали акторів, максимально схожих на свідків, жертву та вбивцю. Однак, змінили кінцівку.
У той момент, коли вбивця мав напасти на дівчину, DaBaby, який сидів поруч, хапає його за руку, тим самим зупиняючи його та рятуючи прототип українки. Вкінці репер виводить зловмисника з транспорту та передає у руки правоохоронців. На екрані після цієї сцени з'явилася інформація про те, як допомогти рідним Ірини Заруцької.
Вбивство Ірини Заруцької - що відомо
23-річну українку Ірину Заруцьку, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до США, було вбито 22 серпня 2025 року під час руху в трамваї у Шарлотті (штат Північна Кароліна). Незнайомець, який сидів позаду дівчини неочікувано напав на неї, завдавши кілька ножових ударів, що спричинило миттєву смерть.
Вбивцею виявився Декарлос Браун-молодший, який намагався втекти з місця інциденту, але таки був затриманий поліцією. Правоохоронні органи встановили, що нападник раніше неодноразово мав проблеми із законом.
Нещодавно Декарлоса відпустили під заставу, на що з обуренням відреагував хлопець вбитої, Станіслав Нікулиця, звинувативши суддю у некомпетентності.