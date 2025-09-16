В український прокат фільм вийде 1 січня 2026 року.

Вийшов трейлер напруженого трилера "Служниця" (The Housemaid), знятого на основі однойменного роману-бестселера американськой авторки та лікарки з черепно-мозкових травм, відомої під псевдонімом Фріда Мак-Фадден.

В центрі сюжету – молода дівчина з похмурим минулим Міллі, яка майже втратила надію знайти роботу, аж допоки не отримала місце служниці з проживанням у розкішному маєтку родини Вінчестерів, які наче зійшли зі сторінок модного журналу. Ідеальна дружина Ніна, її привабливий чоловік-бізнесмен Ендрю та їхня донечка Сесілія здаються справжнім подарунком долі для Міллі. Але поступово життя дівчини перетворюється на суміш кошмарів та спокус, ціна за які може стати занадто високою. Бо у кожного в маєтку Вінчестерів є власний секрет.

Головні ролі у фільмі зіграли Сідні Свіні ("Люблю тебе ненавидіти", "Проклята діва", "Мадам Павутина", серіали "Ейфорія", "Білий лотос") та Аманда Сайфред ("Мамма Міа!", "Знедолені", "Манк").

Також у стрічці задіяні Брендон Скленар ("Покинь, якщо кохаєш", "Фатальний меседж", серіали "Світ Дикого Заходу", "1923") та Мікеле Морроне ("365 днів", "Непокірна Еліс", "Ще одна проста послуга").

Зняв "Служницю" Пол Фіґ – творець серіалу "Диваки і навіжені", а також режисер низки епізодів таких хітів, як "Офіс", "Косяки", "Медсестра Джек", "Божевільні" та "Парки та зони відпочинку".

Також він зняв кілька відомих комедійних фільмів, в тому числі "Подружки нареченої" (2011), "Шпигунка" (2015), "Мисливці на привидів" (2016), "Проста послуга" (2018), "Щасливого Різдва" (2019) та "Ще одна проста послуга" (2025).

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 1 січня 2026 року.

