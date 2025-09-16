Ця країна входить до "Великої п'ятірки", яка найбільше фінансує конкурс.

Іспанія продовжує обговорення теми бойкоту "Євробачення-2026" та офіційно підтверджує, що відмовиться від участі в пісенному конкурсі за умови допуску Ізраїлю до змагань.

Сьогодні, 16 вересня, іспанський національний мовник RTVE прийняв остаточне рішення бойкотувати наступне "Євробачення", якщо Ізраїль візьме в ньому участь. Подібна заява Іспанії чинить неабиякий тиск на Європейську мовну спілку (EBU), адже ця країна входить до так званої "Великої п'ятірки", яка автоматично потрапляє до фіналу конкурсу.

Окрім Іспанії такий статус отримали Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція завдяки тому, що вони є найбільшими фінансовими донорами EBU, яка організовує "Євробачення". Саме їхні внески суттєво впливають на бюджет конкурсу.

Варто зазначити, що Іспанія далеко не єдина країна, яка роздумує над пропуском "Євробачення-2026". Дискусію підіймали також мовники Нідерландів, Ірландії, Словенії та Ісландії. Ці країни аргументували своє рішення діями Ізраїлю в Газі, які спричинили загибель журналістів і обмежили доступ ЗМІ.

Остаточне рішення щодо участі Ізраїлю на пісенному конкурсі в Австрії буде прийнято у грудні. Саме тоді відбудеться засідання Європейської мовної спілки.

Нагадаємо, що наступного року "Євробачення" святкуватиме ювілей - 70 років із заснування. Завдяки перемозі австрійця JJ з піснею "Wasted Love" конкурс пройде у Відні.

Нещодавно стало відомо, хто буде музичним продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2026".

