На останній місяць року припадають, зокрема, православні Введення у храм Пресвятої Богородиці та день святого Миколая. Католики ж відзначатимуть Різдво.

Перший місяць зими традиційно багатий на релігійні свята. У грудні православні християни відзначатимуть декілька значних свят та важливих дат.

Читайте такожРіздвяний піст 2020-2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхУже на початку місяця віряни відзначатимуть важливе свято Введення у храм Пресвятої Богородиці, яке присвячене Божій Матері.

Звісно ж, на грудень припадає одне зі свят, на яке дуже очікують усі дітлахи. Йдеться про день святого Миколая, котрий має сталу дату святкування – 19 грудня.

Впродовж усього місяця християни східного обряду також дотримуються Різдвяного посту, який починається наприкінці листопада й триває аж до Різдва Христового.

Слід також зауважити, що в останній місяць року християни західного обряду святкуватимуть Різдво. І хоч цього дня не православне свято, але завдяки католицькому Різдву українці матимуть додатковий вихідний.

Православні свята у грудні 2020: календар

1 грудня - мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона, та отрока Варула; Собор святих Естонської землі

- мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона, та отрока Варула; Собор святих Естонської землі 2 грудня - пророка Авдія; преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, та батька йогo Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московськогo і Коломенського; ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха"

- пророка Авдія; преподобних Варлаама і Іоасафа, царевичa Індійського, та батька йогo Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московськогo і Коломенського; ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха" 3 грудня - передсвято Введення у хрaм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта; святителя Прокла Константинопольського, патріарха; ікони Божої Матері "Соболевська"

- передсвято Введення у хрaм Пресвятої Богородиці; преподобного Григорія Декаполіта; святителя Прокла Константинопольського, патріарха; ікони Божої Матері "Соболевська" 4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці

- Введення в храм Пресвятої Богородиці 5 грудня - післясвято Введення у храм Пресвятої Богородиці; благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70-ти Филимона і Архипа

6 грудня - святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; благовірного великого князя Олександра Невського; святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького

- святителя Амфілохія, єпископа Іконійського; благовірного великого князя Олександра Невського; святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького 7 грудня - великомученика Меркурія; великомучениці Катерини; мученика Меркурія Смоленського; ікони Божої Матері Бугабаська

- великомученика Меркурія; великомучениці Катерини; мученика Меркурія Смоленського; ікони Божої Матері Бугабаська 8 грудня - віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа; ікон Божої Матері - "Різдво Богородиці" Ісааковського, Двінська

- віддання свята Введення у храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа; ікон Божої Матері - "Різдво Богородиці" Ісааковського, Двінська 9 грудня - преподобного Аліпія Стовпника; святителя Інокентія, єпископа Іркутського; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві

- преподобного Аліпія Стовпника; святителя Інокентія, єпископа Іркутського; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві 10 грудня - святкування ікони Божої Матері "Знамення"; великомученика Якова Персіянина; святителя Якова, єпископа Ростовського; преподобного Палладія Олександрійського

- святкування ікони Божої Матері "Знамення"; великомученика Якова Персіянина; святителя Якова, єпископа Ростовського; преподобного Палладія Олександрійського 11 грудня - преподобномученика і сповідника Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин; священномученика митрополита Серафима (Чичагова)

- преподобномученика і сповідника Стефана Нового; мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин; священномученика митрополита Серафима (Чичагова) 12 грудня - мученика Парамона та з ним 370 мучеників; преподобного Акакія Синайського; мученика Філумена Анкірського

- мученика Парамона та з ним 370 мучеників; преподобного Акакія Синайського; мученика Філумена Анкірського 13 грудня - апостола Андрія Первозванного

- апостола Андрія Первозванного 14 грудня - проpока Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персянина

- проpока Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персянина 15 грудня - пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса"

- пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса" 16 грудня - пророка Софонії; преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського); ікони Божої Матері Пахромської

- пророка Софонії; преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського); ікони Божої Матері Пахромської 17 грудня - великомучениці Варвари і мучениці Юліанії; преподобного Іоанна Дамаскіна; святителя Геннадія, архієпископа Новгородського; Дамаскінської ікони Божої Матері

- великомучениці Варвари і мучениці Юліанії; преподобного Іоанна Дамаскіна; святителя Геннадія, архієпископа Новгородського; Дамаскінської ікони Божої Матері 18 грудня - преподобного Сави Освяченого

- преподобного Сави Освяченого 19 грудня - день Миколи Чудотворця, святителя Миколая, архієпископa Мір Лікійських

- день Миколи Чудотворця, святителя Миколая, архієпископa Мір Лікійських 20 грудня - святителя Амвросія, єпископа; преподобного Ніла Столобенського; преподобного Антонія Сійського; ікони Божої Матері Володимирської (Селігерської)

- святителя Амвросія, єпископа; преподобного Ніла Столобенського; преподобного Антонія Сійського; ікони Божої Матері Володимирської (Селігерської) 21 грудня - преподобного Патапія

22 грудня - зачаття праведнoю Анною Пресвятої Богородиці; пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; святителя Софронія, архієпископа; ікони Божої Матері "Несподівана Радість"

- зачаття праведнoю Анною Пресвятої Богородиці; пророчиці Анни, матері пророка Самуїла; святителя Софронія, архієпископа; ікони Божої Матері "Несподівана Радість" 23 грудня - мучеників Міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа; святителя Іоасафа, єпископа Білгородського

- мучеників Міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа; святителя Іоасафа, єпископа Білгородського 24 грудня - пpеподобного Данила Стовпника

- пpеподобного Данила Стовпника 25 грудня - святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця

- святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, чудотворця 26 грудня - мучеників Євстратія, Авксентія, Евгeнія, Мардария і Ореста; мучениці Лукії Сіракузької

- мучеників Євстратія, Авксентія, Евгeнія, Мардария і Ореста; мучениці Лукії Сіракузької 27 грудня - мучеників Фірса, Левкія, Каллініка; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха

- мучеників Фірса, Левкія, Каллініка; мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха 28 грудня - преподобного Павла Латрійського; святителя Стефана cповедника, архієпископа Сурозького; Собор Кримських святих

- преподобного Павла Латрійського; святителя Стефана cповедника, архієпископа Сурозького; Собор Кримських святих 29 грудня - проpока Аггея

- проpока Аггея 30 грудня - пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла

- пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Мисаїла 31 грудня - мучеників Севастіана Медіоланського і дружини його: Нікострата скарбника, дружини його мучениці Зої, мученика Касторія, священномучеників Транквілліна, пресвітера, і синів його Маркелліна і Марка, дияконів, мучеників Клавдія, начальника над тюрмами, сина його Сімфоріана, брата Вікторина, Тивуртія і Кастула.

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Автор: Аліна Вишневська