Сьогодні відзначається Новий рік за старим стилем.

Старий Новий рік - це неофіційне свято, яке відзначають в Україні та кількох інших країнах. У ніч з 13 на 14 січня відзначають настання Нового року за старим юліанським календарем. Цим календарем все ще користується православна церква України, проте в повсякденному житті більшість країн світу користується сучасним григоріанським календарем. Новий рік за старим стилем полюбився людям, і багато сімей в цю ніч влаштовують застілля і вітають один одного зі святом.

Привітання зі Старим Новим Роком

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

Старий Новий рік — це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Самі дивні сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

Зі Старим Новим роком

Поспішаю привітати.

Щоб усі нещастя боком

Завжди оминали хату.

Щоб були усі щасливі,

Всміхнені й здорові,

Щоб збувались усі мрії

В радості й любові!

Сьогодні свято незвичайне,

Ступає казка на поріг,

Країна нині зустрічає

Старий прекрасний Новий рік.

Бажаю вам добра, достатку,

Щасливо, позитивно жити,

Задумки, плани та ідеї

Вам неодмінно всі здійснити.

Старий Новий рік сьогодні,

Привітання вам мої,

Хай в здоров’ї, розумінні,

Радісні проходять дні.

В день чарівний цей січневий

Миру я бажаю вам,

Вірить в добрі лиш прикмети,

Мрії шепотіть зіркам.

Хай достаток буде в хаті,

Почуття зігріє серце,

Сповнене життя хай буде

Особливим, світлим сенсом.

Ось і настав ще один чудовий свято-Старий Новий Рік. І у нас з'явився ще один шанс загадати те, що не встигли на Новий рік, або сказати головні слова близьким і дорогим людям. Так давайте ж, піднявши високо келихи, побажаємо один одному щастя, чарів, легкості і шаленого кохання. Нехай ще раз запаляться свічки, спалахнуть вогні на ялинці, в кожному серці загориться вогник надії на світле майбутнє і виконання найбажанішої мрії. Зі святом, дорогі. Зі Старим Новим роком!

Вітаю зі Старим Новим роком і побажати хочу, щоб все старе і непотрібне залишилося в минулому році, щоб новий рік приніс тільки радість і щастя, щоб життя наповнилася яскравим світлом і новими силами, чудовими ідеями і яскравими емоціями, щирою любов'ю і великою удачею.

Сьогодні чудове свято - Старий Новий Рік. Сьогодні можна скористатися шансом і повторно прошепотіти свої найпотаємніші бажання, задумані в новорічну ніч, і тоді вони неодмінно збудуться. І я вам бажаю знову багато здоров'я, величезного щастя і такого ж великого благополуччя. Нехай в цьому році за кожним поворотом долі вас підстерігають тільки приємні сюрпризи. Зі святом!

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Автор: Катерина Пулатова