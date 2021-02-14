15 лютого віруючі відзначають одне з найважливіших церковних свят - Стрітення Господнє.

Щорічно 15 лютого християни відзначають важливе церковне свято - Стрітення Господнє. У цей день за переказами Діва Марія і Йосиф відвідали Єрусалимський храм через 40 днів після народження Христа. Там вони зустрілися з 300-річним праведником Симоном, який визнав в Ісусі Сина Божого.

Головні традиції і прикмети свята Стрітення

Сьогодні в церкві святять воду і свічки і приносять додому. Доброю прикметою вважається обійти будинок і обідній стіл з освяченою свічкою - так можна відлякати злих духів і хвороби. Також свічку давали в руки хворій людині, щоб прискорити одужання.

Стрітенські свічки зберігали вдома і діставали при грозі, складних пологах, природних катаклізмах або важких хворобах. Вважалося, що свічки приваблюють благополуччя. А водою зі Стрітення натирають хворе місце або п'ють, якщо болить щось всередині.

Існують також погодні прикмети, пов'язані зі Стрітенням:

Який день Стрітення, такий буде і весна.

Сильний снігопад сьогодні віщує дощову весну.

Ясна безхмарна ніч на Стрітення - до хорошого врожаю фруктів.

Сильний вітер сьогодні - до поганого врожаю.

Привітання з наступаючим Стрітенням Господнім

У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.

Стрітення Господнє - важливе православне свято, свято зустрічі старого і Нового Завітів. Я від щирого серця вітаю тебе з цим світлим днем і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою і всіма близькими тобі людьми.

Красиво, урочисто дзвенять дзвони. У прекрасному настрої йдуть парафіяни в Божий храм. Адже сьогодні велике православне свято Стрітення. Я сердечно вітаю Вас зі святом. Бажаю вам душевного тепла, міцного здоров'я, миру. Нехай завжди будуть добрими ваші діяння. Нехай будуть здоровими всі ваші рідні та близькі. Нехай удача і успіх завжди супроводжують Вас. Нехай це свято подарує вам прекрасний настрій. Всіх земних благ, достатку і сімейного тепла. Будьте щасливі і бережи вас Господь.

У день побаченої днини –

Єднання Бога і Людини.

Хай будуть відчуття погодні,

Огорнуть ласки нас Господні,

Щоб нам вдалося зрозуміти

Старі і нові заповіти...

Хай Стрітенська свіча палає,

Гріховність люду очищає!

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Стрітення Господнє -

Урочиста дата,

Не дарма ми всі сьогодні

Душею так багаті!

Бажаю Вам чудесної

Душевної чистоти,

Нехай волею небесною

Здійсняться всі мрії!

Нехай зустрічі доленосної тінь

У Стрітення Господнє

Впаде на кожен Божий день,

І завтра, і сьогодні.

Нехай вас береже завжди Господь

Від чорних днів непогожих.

І скидає небосхил

На землю громом щастя.

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Автор: Катерина Пулатова