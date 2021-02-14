Щорічно 15 лютого християни відзначають важливе церковне свято - Стрітення Господнє. У цей день за переказами Діва Марія і Йосиф відвідали Єрусалимський храм через 40 днів після народження Христа. Там вони зустрілися з 300-річним праведником Симоном, який визнав в Ісусі Сина Божого.
Головні традиції і прикмети свята Стрітення
Сьогодні в церкві святять воду і свічки і приносять додому. Доброю прикметою вважається обійти будинок і обідній стіл з освяченою свічкою - так можна відлякати злих духів і хвороби. Також свічку давали в руки хворій людині, щоб прискорити одужання.
Стрітенські свічки зберігали вдома і діставали при грозі, складних пологах, природних катаклізмах або важких хворобах. Вважалося, що свічки приваблюють благополуччя. А водою зі Стрітення натирають хворе місце або п'ють, якщо болить щось всередині.
Існують також погодні прикмети, пов'язані зі Стрітенням:
- Який день Стрітення, такий буде і весна.
- Сильний снігопад сьогодні віщує дощову весну.
- Ясна безхмарна ніч на Стрітення - до хорошого врожаю фруктів.
- Сильний вітер сьогодні - до поганого врожаю.
Привітання з наступаючим Стрітенням Господнім
У день Стрітення Господнього хочу послати добрі побажання любові і яскравого світла надії в житті, блага і добрих позивів серця, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і незгасних сил, подяки Всевишньому за послане щастя і добрих молитов за цей світ.
Стрітення Господнє - важливе православне свято, свято зустрічі старого і Нового Завітів. Я від щирого серця вітаю тебе з цим світлим днем і щиро бажаю, щоб милість Божа завжди простягалася над тобою і всіма близькими тобі людьми.
Красиво, урочисто дзвенять дзвони. У прекрасному настрої йдуть парафіяни в Божий храм. Адже сьогодні велике православне свято Стрітення. Я сердечно вітаю Вас зі святом. Бажаю вам душевного тепла, міцного здоров'я, миру. Нехай завжди будуть добрими ваші діяння. Нехай будуть здоровими всі ваші рідні та близькі. Нехай удача і успіх завжди супроводжують Вас. Нехай це свято подарує вам прекрасний настрій. Всіх земних благ, достатку і сімейного тепла. Будьте щасливі і бережи вас Господь.
У день побаченої днини –
Єднання Бога і Людини.
Хай будуть відчуття погодні,
Огорнуть ласки нас Господні,
Щоб нам вдалося зрозуміти
Старі і нові заповіти...
Хай Стрітенська свіча палає,
Гріховність люду очищає!
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Стрітення Господнє -
Урочиста дата,
Не дарма ми всі сьогодні
Душею так багаті!
Бажаю Вам чудесної
Душевної чистоти,
Нехай волею небесною
Здійсняться всі мрії!
Нехай зустрічі доленосної тінь
У Стрітення Господнє
Впаде на кожен Божий день,
І завтра, і сьогодні.
Нехай вас береже завжди Господь
Від чорних днів непогожих.
І скидає небосхил
На землю громом щастя.
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